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Kocasının Ölümünden Sonra Kilo Vermeye Karar Veren Kadının İlham Verici Hikayesi

Kocasının Ölümünden Sonra Kilo Vermeye Karar Veren Kadının İlham Verici Hikayesi

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
10.12.2024 - 18:02

Steph Barber, zorlu bir kayıp ve yoğun bir mücadele sürecinden sonra hayata tutunmayı başaran üç çocuk annesi bir kadın... Eşinin 2016’da beyin sapı felci geçirmesiyle Steph'in hayatı altüst oldu; bakıcılık, annelik ve çalışma sorumluluklarını aynı anda yürütmeye çalışırken sağlığını ihmal etti ve yaklaşık 40 kg aldı. Ancak eşine verdiği “kendime ve çocuklara iyi bakacağım” sözü, hayatında köklü bir değişim yapmasına vesile oldu. Sağlıklı beslenme ve düzenli yürüyüşle 40 kilo veren Steph, eski bedenine ve öz güvenine yeniden kavuştu. O ilham verici hikayeye buyrun beraber bakalım...

Kaynak: https://www.mirror.co.uk/news/real-li...
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Kilo vermek belki de hayatımızın en radikal değişikliklerinden bir tanesi. Sizler de takdir edersiniz ki kilo verince insanların bakışı bile değişiyor.

Kilo vermek belki de hayatımızın en radikal değişikliklerinden bir tanesi. Sizler de takdir edersiniz ki kilo verince insanların bakışı bile değişiyor.

Steph Barber Steph Barber isimli 45 yaşındaki bir kadın, eşini kanserden kaybettikten sonra kilo vermeye karar verdi.

Steph Barber Steph Barber isimli 45 yaşındaki bir kadın, eşini kanserden kaybettikten sonra kilo vermeye karar verdi.

Steph, eşine bakmak, çocuklarına destek olmak ve aynı zamanda çalışmak zorunda kaldığı bu yoğun ve stresli süreçte sağlıklı beslenmeyi ihmal etti ve hızla kilo aldı. Rich’in 2023’teki ölümünden sonra, Steph eşine verdiği “kendime ve çocuklara iyi bakacağım” sözünü tutmak için bir şeyler yapması gerektiğini anladı.

Kilo vermek ve sağlığını geri kazanmak için diyet programına başladı. Günde iki öğün yerine geçen ürünler tüketti, 600 kalorilik sağlıklı akşam yemekleri hazırladı ve düzenli olarak yürüyüş yaptı.

Kilo vermek ve sağlığını geri kazanmak için diyet programına başladı. Günde iki öğün yerine geçen ürünler tüketti, 600 kalorilik sağlıklı akşam yemekleri hazırladı ve düzenli olarak yürüyüş yaptı.

İlk başlarda fiziksel ve duygusal açıdan zorlanan Steph, zamanla yemek yapma tutkusunu yeniden kazandı ve çocuklarıyla birlikte sağlıklı yaşam alışkanlıkları edindi. Bu süreçte toplamda 40 kilo verdi ve 12 bedene düştü.

Steph, şimdilerde hem fiziksel hem de duygusal olarak kendini çok daha güçlü hissediyor.

Steph, şimdilerde hem fiziksel hem de duygusal olarak kendini çok daha güçlü hissediyor.

Öz güvenini yeniden kazandığını ve eski mutlu haline döndüğünü söyleyen Steph, eşine verdiği sözü tutmanın gururunu yaşıyor.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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