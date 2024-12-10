Kocasının Ölümünden Sonra Kilo Vermeye Karar Veren Kadının İlham Verici Hikayesi

Steph Barber, zorlu bir kayıp ve yoğun bir mücadele sürecinden sonra hayata tutunmayı başaran üç çocuk annesi bir kadın... Eşinin 2016’da beyin sapı felci geçirmesiyle Steph'in hayatı altüst oldu; bakıcılık, annelik ve çalışma sorumluluklarını aynı anda yürütmeye çalışırken sağlığını ihmal etti ve yaklaşık 40 kg aldı. Ancak eşine verdiği “kendime ve çocuklara iyi bakacağım” sözü, hayatında köklü bir değişim yapmasına vesile oldu. Sağlıklı beslenme ve düzenli yürüyüşle 40 kilo veren Steph, eski bedenine ve öz güvenine yeniden kavuştu. O ilham verici hikayeye buyrun beraber bakalım...