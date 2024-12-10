Kocasının Ölümünden Sonra Kilo Vermeye Karar Veren Kadının İlham Verici Hikayesi
Kocasının Ölümünden Sonra Kilo Vermeye Karar Veren Kadının İlham Verici Hikayesi
Kaynak: https://www.mirror.co.uk/news/real-li...
Steph Barber, zorlu bir kayıp ve yoğun bir mücadele sürecinden sonra hayata tutunmayı başaran üç çocuk annesi bir kadın... Eşinin 2016’da beyin sapı felci geçirmesiyle Steph'in hayatı altüst oldu; bakıcılık, annelik ve çalışma sorumluluklarını aynı anda yürütmeye çalışırken sağlığını ihmal etti ve yaklaşık 40 kg aldı. Ancak eşine verdiği “kendime ve çocuklara iyi bakacağım” sözü, hayatında köklü bir değişim yapmasına vesile oldu. Sağlıklı beslenme ve düzenli yürüyüşle 40 kilo veren Steph, eski bedenine ve öz güvenine yeniden kavuştu. O ilham verici hikayeye buyrun beraber bakalım...
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Kilo vermek belki de hayatımızın en radikal değişikliklerinden bir tanesi. Sizler de takdir edersiniz ki kilo verince insanların bakışı bile değişiyor.
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Steph Barber Steph Barber isimli 45 yaşındaki bir kadın, eşini kanserden kaybettikten sonra kilo vermeye karar verdi.
Kilo vermek ve sağlığını geri kazanmak için diyet programına başladı. Günde iki öğün yerine geçen ürünler tüketti, 600 kalorilik sağlıklı akşam yemekleri hazırladı ve düzenli olarak yürüyüş yaptı.
Steph, şimdilerde hem fiziksel hem de duygusal olarak kendini çok daha güçlü hissediyor.
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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