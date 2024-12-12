100 Erkek Hayranıyla Video Çeken Yetişkin İçerik Üreticisi Gözyaşlarına Boğuldu: "Zayıf Kızlara Göre Değil"
100 Erkek Hayranıyla Video Çeken Yetişkin İçerik Üreticisi Gözyaşlarına Boğuldu: "Zayıf Kızlara Göre Değil"
Kaynak: https://www.mirror.co.uk/lifestyle/se...
Yetişkin içerikli film yıldızı Lily Philips, geçtiğimiz günlerde ilginç bir 'maratona' imza attı. 100 erkek hayranıyla video çeken model, yaklaşık 14 saat süren bu etkinliğin ardından belgeselde yer aldı. O anları anlatırken gözyaşlarına boğulan model, 'Gerçekten çok yoğundu, sandığınız gibi değil' dedi. Philips, şimdilerde 1000 hayranıyla şubat ayında etkinlik düzenlemeye hazırlanıyor.
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Geçtiğimiz günlerde Lily Philips isimli bir yetişkin film yıldızı, erkek hayranlarıyla birlikte "maraton" gerçekleştirdi.
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100 erkek hayranıyla video çeken model, detayları anlattığı belgeselde gözyaşlarına hakim olamadı.
Her erkeğe 2 ila 5 dakika arasında süre tanındığı bu maraton totalde 14 saat sürdü. Philips, ağlayarak “bunun düşündüğünden çok daha yoğun olduğunu” dile getirdi.
100. hayranı da evden ayrıldıktan sonra, "Dürüst olmam gerekirse zayıf kızlara göre değil, çok zordu. Tavsiye eder miyim bilmiyorum. Bu farklı bir duygu, düşündüğümden çok daha yoğun bir his" dedi.
30. kişiden sonra yavaş yavaş ortamdan "kopmaya" başladığını dile getiren Philips, mahçup olmamak için videoya devam ettiğini de vurguladı.
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"Kendimi biraz utanmış hissediyorum. Sanırım ailem bunu yapmamı istemezdi. Bu ailemin beni evlatlıktan reddedeceği ya da benden nefret edeceği anlamına gelmiyor, sadece benim hakkımda daha kötü düşünmelerini istemiyorum"
Fakat ilk başta ailesinin kariyeriyle gurur duyduğunu ve sonuna kadar desteklediğini söyleyen model, Şubat ayında ise aynı konsepti 1000 erkek hayranıyla gerçekleştirecek.
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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