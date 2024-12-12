Yakın Arkadaşının Düğününe Gitmek Yerine İşe Giden Kadından İlginç Açıklamalar: "Kasıtlı Yaptı..."

Düğün aktiviteleri gerçekten çok önemli, hele ki bu düğün en yakın arkadaşımızınsa. Fakat geçtiğimiz günlerde bir kadın, en yakın arkadaşının düğününe gitmek yerine işe gitmeyi tercih ettiğini açıkladı. İddiasına göre, arkadaşı kasıtlı olarak düğün tarihini seçip onun işini sabote etmeye çalışıyormuş. Bu yüzden de arkadaşlığını yeniden gözden geçirmeye karar vermiş. İsterseniz, kadının diğer açıklamalarına hep beraber bakalım...