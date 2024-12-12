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Yakın Arkadaşının Düğününe Gitmek Yerine İşe Giden Kadından İlginç Açıklamalar: "Kasıtlı Yaptı..."

Yakın Arkadaşının Düğününe Gitmek Yerine İşe Giden Kadından İlginç Açıklamalar: "Kasıtlı Yaptı..."

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
12.12.2024 - 19:13

Düğün aktiviteleri gerçekten çok önemli, hele ki bu düğün en yakın arkadaşımızınsa. Fakat geçtiğimiz günlerde bir kadın, en yakın arkadaşının düğününe gitmek yerine işe gitmeyi tercih ettiğini açıkladı. İddiasına göre, arkadaşı kasıtlı olarak düğün tarihini seçip onun işini sabote etmeye çalışıyormuş. Bu yüzden de arkadaşlığını yeniden gözden geçirmeye karar vermiş. İsterseniz, kadının diğer açıklamalarına hep beraber bakalım...

Kaynak: https://www.thesun.co.uk/fabulous/322...
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Sizler de takdir edersiniz ki dostluk her şeyden önce gelir. Söz konusu partneriniz olsa bile...

Fakat geçtiğimiz günlerde Amy isimli bir kadının anlattıkları tam anlamıyla dumur eden cinsten desek yeridir. Kendisi, arkadaşının düğününe gitmek yerine ofise gidip çalıştığını dile getiriyor. Fakat bunun için kendince haklı sebepleri var.

Fakat geçtiğimiz günlerde Amy isimli bir kadının anlattıkları tam anlamıyla dumur eden cinsten desek yeridir. Kendisi, arkadaşının düğününe gitmek yerine ofise gidip çalıştığını dile getiriyor. Fakat bunun için kendince haklı sebepleri var.

İddiasına göre arkadaşı, kasıtlı bir şekilde Amy'nin çalışma programına uymayacak bir gün seçmiş düğün için. "En yakın arkadaşım bunu nasıl yapar?" diyerek adeta hayatı sorguluyor.

İddiasına göre arkadaşı, kasıtlı bir şekilde Amy'nin çalışma programına uymayacak bir gün seçmiş düğün için. "En yakın arkadaşım bunu nasıl yapar?" diyerek adeta hayatı sorguluyor.

Arkadaşının düğün gününü perşembe gününe ayarladığını ve o gün de önemli bir toplantısı olduğunu söyleyen Amy, "Arkadaşım bana köstek oluyor" demeyi de ihmal etmiyor.

Arkadaşının düğün gününü perşembe gününe ayarladığını ve o gün de önemli bir toplantısı olduğunu söyleyen Amy, "Arkadaşım bana köstek oluyor" demeyi de ihmal etmiyor.

Amy'nin iddiasına göre arkadaşı da o gün toplantısı olduğunu biliyormuş. Bu nedenle işinin "sabotaj" edildiğini dile getiriyor.

Amy'nin iddiasına göre arkadaşı da o gün toplantısı olduğunu biliyormuş. Bu nedenle işinin "sabotaj" edildiğini dile getiriyor.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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