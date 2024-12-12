Uçuş Görevlisi, Yolcuların Yapmaması Gereken Şeyi Açıkladı: "Sonsuza Kadar Yasaklanabilirsiniz..."

Zaman zaman uçuş görevlilerinin tavsiyelerini dinliyoruz ve yolculuğumuzu ona göre planlıyoruz. Uzun süren uçak yolculuklarında ise konforumuz son derece önemli. Bir uçuş görevlisi de influencerlar'ın da yaptığı en büyük hatayı açıkladı. Uçuş görevlisinin açıklamalarına göre bu hatayı yapanlar firma tarafından sonsuza kadar yasaklanabilir. Bakalım o hata neymiş, buyurun...👇