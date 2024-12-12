Uçuş Görevlisi, Yolcuların Yapmaması Gereken Şeyi Açıkladı: "Sonsuza Kadar Yasaklanabilirsiniz..."
Uçuş Görevlisi, Yolcuların Yapmaması Gereken Şeyi Açıkladı: "Sonsuza Kadar Yasaklanabilirsiniz..."
Kaynak: https://www.dailymail.co.uk/travel/ar...
Zaman zaman uçuş görevlilerinin tavsiyelerini dinliyoruz ve yolculuğumuzu ona göre planlıyoruz. Uzun süren uçak yolculuklarında ise konforumuz son derece önemli. Bir uçuş görevlisi de influencerlar'ın da yaptığı en büyük hatayı açıkladı. Uçuş görevlisinin açıklamalarına göre bu hatayı yapanlar firma tarafından sonsuza kadar yasaklanabilir. Bakalım o hata neymiş, buyurun...👇
Sizler de takdir edersiniz ki uzun süren uçak yolculuklarında konforumuz son derece önemli. Bu nedenle de uçuş görevlilerinin tavsiyeleri büyük önem taşıyor.
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Skye Taylor isimli bir uçuş görevlisi de bir konuya değindi. Neredeyse 17 yılının uçak kabininde harcadığını söyleyen kadın, influencerlar da dahil olmak üzere yolcuları bir konuda uyardı.
Uyarısını yapmadan önce Skye, geçmiş aylara ait bir anısını anlattı. Bir influencer, pistteki güvenlik alanına geçip "çılgın" hareketler yapıp videoya almış.
Aynı influencer, uçağın tuvaletindeki aynaya bazı yazılar yazmış. Skye, "Görüntülenme almak için bunların yapılması çok saçma" diyor.
Uçakta böyle bir durum görürsek de hemen bildirmeliymişiz. Keza bazı suçlular uçağın içerisinde "mesaj vermek" için
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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