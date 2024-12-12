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Erkeklere "Maymun Deneyi" Yaparak Test Ettiğini Söyleyen Kadın Tartışma Yarattı

Erkeklere "Maymun Deneyi" Yaparak Test Ettiğini Söyleyen Kadın Tartışma Yarattı

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
12.12.2024 - 22:21

Geçtiğimiz günlerde bir Twitter (X) kullanıcısı erkeklere 'maymun deneyi' yaptığını dile getirdi. Erkeklerin laftan değil, icraatten anladığını söyleyen kadın tartışma yarattı. Diğer kullanıcılardan yorumlar gecikmedi. Gelin kim neler demiş, beraber bakalım...

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Bir Twitter (X) kullanıcısı, erkeklerin laftan anlamadığını sadece icraatten anladığını dile getirdi.

Bir Twitter (X) kullanıcısı, erkeklerin laftan anlamadığını sadece icraatten anladığını dile getirdi.
twitter.com

Kullanıcıya yorumlar gecikmedi.

Kullanıcıya yorumlar gecikmedi.
twitter.com

Kim neler demiş, beraber bakalım...

Kim neler demiş, beraber bakalım...
twitter.com

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twitter.com
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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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