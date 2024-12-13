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77 Yaşındaki Ünlü Sanatçı Elton John, TIME Dergisi Tarafından "Yılın İkonu" Seçildi

77 Yaşındaki Ünlü Sanatçı Elton John, TIME Dergisi Tarafından "Yılın İkonu" Seçildi

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
13.12.2024 - 13:14

Sanatıyla adeta akıllarımıza kazınan ünlü piyanist ve şarkıcı Elton John, dünya çapında etkisini sürdürmeye devam ediyor. Her sene olduğu gibi TIME dergisi yılın enlerini seçti. Geçtiğimiz aylarda müziğe ara verdiğini dile getiren 77 yaşındaki Elton John ise 'Yılın İkonu' seçildi.

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TIME dergisi her sene olduğu gibi bu sene de yılın kişisini seçti.

TIME dergisi her sene olduğu gibi bu sene de yılın kişisini seçti.

Hatırlarsanız geçtiğimiz sene Yılın Kişisi Taylor Swift'ken,

Hatırlarsanız geçtiğimiz sene Yılın Kişisi Taylor Swift'ken,

Bu sene Donald Trump oldu.

Bu sene Donald Trump oldu.

TIME Dergisi bu sene, güçlü vokali, dikkat çekici tarzı ve sanatıyla akıllara kazınan Elton John'ı unutmadı. Elton John, 2024 yılının ikonu seçildi.

TIME Dergisi bu sene, güçlü vokali, dikkat çekici tarzı ve sanatıyla akıllara kazınan Elton John'ı unutmadı. Elton John, 2024 yılının ikonu seçildi.

Dergi için kapak pozu veren John, 'İnsanlar hatırlarsa, dünyayı biraz değiştirmeye çalıştık, naziktik, insanlara yardım etmeye çalıştık… Ve bunun dışında müzik de vardı.” dedi.

Kısa bir süre önce müzik kariyerine ara verdiğini söyleyen 77 yaşındaki başarılı sanatçı, görme kaybı yaşayarak geçtiğimiz aylarda hayranlarını üzmüştü.

Kısa bir süre önce müzik kariyerine ara verdiğini söyleyen 77 yaşındaki başarılı sanatçı, görme kaybı yaşayarak geçtiğimiz aylarda hayranlarını üzmüştü.
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Elton John, hayırseverlik çalışmaları ve müzikteki devrim yaratan vizyonuyla sadece bir sanatçı değil, aynı zamanda bir ilham kaynağı olarak anılıyor. Yılın İkonu unvanı, bu unutulmaz mirasın bir kutlaması niteliğinde desek abartmayız.

Elton John, hayırseverlik çalışmaları ve müzikteki devrim yaratan vizyonuyla sadece bir sanatçı değil, aynı zamanda bir ilham kaynağı olarak anılıyor. Yılın İkonu unvanı, bu unutulmaz mirasın bir kutlaması niteliğinde desek abartmayız.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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