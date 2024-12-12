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Time Dergisi Yılın Kişisini Donald Trump Olarak Seçti

Time Dergisi Yılın Kişisini Donald Trump Olarak Seçti

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
12.12.2024 - 16:17

Time Dergisi'nin her sene seçtiği 'Yılın Kişisi' 2024 yılında da belli oldu. Birbirinden güçlü isimlerin yer aldığı bu yarışı kazanan isim ise Donald Trump oldu. 

ABD'nin yeni başkanı seçilen Donald Trump, 2024 yılının kişisi oldu. Trump, 2016 yılında da Yılın Kişisi olarak seçilmişti.

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TIME Dergisi, 2024 yılının kişisi olarak Donald Trump'ı seçti. Trump, 2016 yılında da Yılın Kişisi olarak seçilmişti.

TIME Dergisi, 2024 yılının kişisi olarak Donald Trump'ı seçti. Trump, 2016 yılında da Yılın Kişisi olarak seçilmişti.

78 yaşındaki Trump, 2016-2020 yılları arasında ABD Başkanı olarak görev aldı. 

Daha sonra koltuğu, Joe Biden’a bıraktı.

2024’te Joe Biden'a karşı başladığı yarışı Kamala Harris'e karşı sürdüren Trump, zafer elde etti. 

Seçim sürecinde ise iki kez suikast girişimi atlattı.

Trump'ın rakibi Kamala Harris de 2024 yılının kişileri listesinde yer alıyordu.

Trump'ın rakibi Kamala Harris de 2024 yılının kişileri listesinde yer alıyordu.

TIME'ın 2024 yılındaki listesinde başta Kamala Harris olmak üzere farklı güçlü isimler de yer alıyordu. 

Trump'ın seçimlerdeki en büyük destekçisi, SpaceX ve Tesla'nın sahibi Elon Musk da listenin en gözde ismi olarak yer almıştı. 

Listede ayrıca Galler Prensesi Kate MiddletonMark Zuckerberg, Yulia Navalni, Binyamin Netanyahu, FED Başkanı Jerome Powell,  Meksika’nın ilk kadın devlet başkanı Claudia Sheinbaum gibi isimler de listedeydi.

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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