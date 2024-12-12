Time Dergisi Yılın Kişisini Donald Trump Olarak Seçti

Time Dergisi'nin her sene seçtiği 'Yılın Kişisi' 2024 yılında da belli oldu. Birbirinden güçlü isimlerin yer aldığı bu yarışı kazanan isim ise Donald Trump oldu.

ABD'nin yeni başkanı seçilen Donald Trump, 2024 yılının kişisi oldu. Trump, 2016 yılında da Yılın Kişisi olarak seçilmişti.