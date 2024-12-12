Time Dergisi Yılın Kişisini Donald Trump Olarak Seçti
Time Dergisi Yılın Kişisini Donald Trump Olarak Seçti
Time Dergisi'nin her sene seçtiği 'Yılın Kişisi' 2024 yılında da belli oldu. Birbirinden güçlü isimlerin yer aldığı bu yarışı kazanan isim ise Donald Trump oldu.
ABD'nin yeni başkanı seçilen Donald Trump, 2024 yılının kişisi oldu. Trump, 2016 yılında da Yılın Kişisi olarak seçilmişti.
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TIME Dergisi, 2024 yılının kişisi olarak Donald Trump'ı seçti. Trump, 2016 yılında da Yılın Kişisi olarak seçilmişti.
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Trump'ın rakibi Kamala Harris de 2024 yılının kişileri listesinde yer alıyordu.
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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