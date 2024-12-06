2024 Yılının Kişisi Sence Kim Olmalı?
2024 Yılının Kişisi Sence Kim Olmalı?
İyisiyle kötüsüyle koca bir yılı daha geride bırakmaya hazırlanıyoruz. Her yıl sonunda o yıla damgasını vuran olayları, kişileri tekrar hatırlıyoruz. 2024 yılı da gerek seçimlerle, gerek Eurovision ve Olimpiyatlarla, gerek dünya çapında ses getiren gelişmelerle dolu dolu geçen bir yıldı.
Peki bu yıl, akıllarımıza kazınan kişi kim oldu?
Onedio okurları 2024 yılının kişisini seçiyor!
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Dünyada 2024 yılının kişisi kim olmalı?
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Peki ya Türkiye'de 2024 yılının kişisi kim olmalı?
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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