onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Test
Anket
2024 Yılının Kişisi Sence Kim Olmalı?

2024 Yılının Kişisi Sence Kim Olmalı?

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
06.12.2024 - 21:28

İyisiyle kötüsüyle koca bir yılı daha geride bırakmaya hazırlanıyoruz. Her yıl sonunda o yıla damgasını vuran olayları, kişileri tekrar hatırlıyoruz. 2024 yılı da gerek seçimlerle, gerek Eurovision ve Olimpiyatlarla, gerek dünya çapında ses getiren gelişmelerle dolu dolu geçen bir yıldı. 

Peki bu yıl, akıllarımıza kazınan kişi kim oldu? 

Onedio okurları 2024 yılının kişisini seçiyor!

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Dünyada 2024 yılının kişisi kim olmalı?

Peki ya Türkiye'de 2024 yılının kişisi kim olmalı?

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın