2024 Yılının Kişisi Sence Kim Olmalı?

İyisiyle kötüsüyle koca bir yılı daha geride bırakmaya hazırlanıyoruz. Her yıl sonunda o yıla damgasını vuran olayları, kişileri tekrar hatırlıyoruz. 2024 yılı da gerek seçimlerle, gerek Eurovision ve Olimpiyatlarla, gerek dünya çapında ses getiren gelişmelerle dolu dolu geçen bir yıldı.

Peki bu yıl, akıllarımıza kazınan kişi kim oldu?

Onedio okurları 2024 yılının kişisini seçiyor!