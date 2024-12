Onedio "Ne Seneydi Be" Ödülleri Gururla Sunar! 2024'ün Enlerini Seçiyoruz!

2024 gerçekten 'Ne Seneydi Be!' denilecek bir yıl oldu hepimiz için. 2025 yılının herkes için daha mutlu bir yıl olmasını isterken gelin geçtiğimiz 2024 yılına biraz bakalım. 2024 yılı sakin başlamış ve aslında çok çabuk geçip gitmiş bir yıl olarak hatırımızda kalabilir. 21. yüzyılda maalesef hala savaşların devam ettiği ve hiçbir suçları yokken kadınların, çocukların öldüğüne şahit olmak belki de 2024'ün utanç ile anılmasına sebep olabilir. 2025 yılından beklentimiz ise öncelikli olarak savaşların son bulması olmalıdır. 2024 yılında yine heyecanımızın tavan yaptığı anlar da olmadı değil. Olimpiyatları ve milli maçı hepimiz aynı heyecanla izleyerek resmen geçmişe döndük. Yasakların olmadığı bir Türkiye hayal ederken, sosyal medya yasaklarının olması da bir nebze bizi üzdü. Ve daha önemlisi, kadın cinayetleri 2024 yılında da maalesef hiç azalmadı. Hepimizin içinde derin bir boşluk oluşturan ve neredeyse her gün gözümüzü başka bir kötülüğe açtığımız zamanlardan geçtik. Vicdanımızı sızlatan kadın cinayetleri için her yıl olduğu gibi bu yıl da sesimizi yükselttik. 2025 yılının herkese özgürce yaşam hakkı tanınması için büyük adımların atılacağı bir yıl olmasını diliyoruz. Hayvan haklarının ve kadın haklarının sonuna kadar savunulmasını ve bu mücadele için herkesin sesini yükseltmesini bekliyoruz.

İyisiyle kötüsüyle bir yılı geride bırakırken, tüm olumsuz şeylerden biraz sizi uzaklaştırmak adına yılın o anketini hazırlamış bulunduk. Dizilerden filmlere, şarkılardan yeni isimlere kadar her şey bu anketin içinde sizlerin oylarını bekliyor. Dilerseniz bu yılı, siz değerli Onedio okuyucularımız için hazırladığımız anketimiz ile kapatalım!

2024'ün en iyilerini değerli Onedio okuyucuları seçiyor!🥳