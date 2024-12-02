onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Test
Anket
Onedio "Ne Seneydi Be" Ödülleri Gururla Sunar! 2024'ün Enlerini Seçiyoruz!

Onedio "Ne Seneydi Be" Ödülleri Gururla Sunar! 2024'ün Enlerini Seçiyoruz!

Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu - Test Editörü
02.12.2024 - 12:57 Son Güncelleme: 02.12.2024 - 13:11

2024 gerçekten 'Ne Seneydi Be!' denilecek bir yıl oldu hepimiz için. 2025 yılının herkes için daha mutlu bir yıl olmasını isterken gelin geçtiğimiz 2024 yılına biraz bakalım. 2024 yılı sakin başlamış ve aslında çok çabuk geçip gitmiş bir yıl olarak hatırımızda kalabilir. 21. yüzyılda maalesef hala savaşların devam ettiği ve hiçbir suçları yokken kadınların, çocukların öldüğüne şahit olmak belki de 2024'ün utanç ile anılmasına sebep olabilir. 2025 yılından beklentimiz ise öncelikli olarak savaşların son bulması olmalıdır. 2024 yılında yine heyecanımızın tavan yaptığı anlar da olmadı değil. Olimpiyatları ve milli maçı hepimiz aynı heyecanla izleyerek resmen geçmişe döndük. Yasakların olmadığı bir Türkiye hayal ederken, sosyal medya yasaklarının olması da bir nebze bizi üzdü. Ve daha önemlisi, kadın cinayetleri 2024 yılında da maalesef hiç azalmadı. Hepimizin içinde derin bir boşluk oluşturan ve neredeyse her gün gözümüzü başka bir kötülüğe açtığımız zamanlardan geçtik. Vicdanımızı sızlatan kadın cinayetleri için her yıl olduğu gibi bu yıl da sesimizi yükselttik. 2025 yılının herkese özgürce yaşam hakkı tanınması için büyük adımların atılacağı bir yıl olmasını diliyoruz. Hayvan haklarının ve kadın haklarının sonuna kadar savunulmasını ve bu mücadele için herkesin sesini yükseltmesini bekliyoruz.

İyisiyle kötüsüyle bir yılı geride bırakırken, tüm olumsuz şeylerden biraz sizi uzaklaştırmak adına yılın o anketini hazırlamış bulunduk. Dizilerden filmlere, şarkılardan yeni isimlere kadar her şey bu anketin içinde sizlerin oylarını bekliyor. Dilerseniz bu yılı, siz değerli Onedio okuyucularımız için hazırladığımız anketimiz ile kapatalım!

2024'ün en iyilerini değerli Onedio okuyucuları seçiyor!🥳

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

1. En İyi Televizyon Dizisi

2. En İyi Kadın Oyuncu

3. En İyi Erkek Oyuncu

4. En İyi Çocuk Oyuncu

5. En Çok Yakışan Dizi Çifti

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

6. En İyi İnternet Dizisi

7. Yılın En İyi Yabancı Dizisi

8. Yılın En İyi Yerli Filmi

9. Yılın En İyi Yabancı Filmi

10. En İyi Dijital İçerik

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

11. En İyi Yarışma Programı

12. En İyi Gündüz Kuşağı Programı

13. En İyi Influencer-YouTuber Kadın

14. En İyi Influencer-YouTuber Erkek

15. En İyi Tiktoker/Twitch Yayıncısı Kadın

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

16. En İyi Tiktoker/Twitch Yayıncısı Erkek

17. En İyi Kadın Şarkıcı

18. En İyi Erkek Şarkıcı

19. En İyi Müzik Grubu

20. En İyi Rapçi

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

21. En İyi Şarkı

22. Yılın Magazin Olayı

23. Yılın Sporcusu

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilgini çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu
Test Editörü
2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
2
1
1
1
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın