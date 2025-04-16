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Sırrı Süreyya Önder'i Hastanede Ziyaret Eden Mahsun Kırmızıgül Sosyal Medya Hesabından Paylaşım Yaptı

Sırrı Süreyya Önder'i Hastanede Ziyaret Eden Mahsun Kırmızıgül Sosyal Medya Hesabından Paylaşım Yaptı

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
16.04.2025 - 14:35

Geçtiğimiz gün evinde kalp krizi geçiren DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumu gündemde kalmaya devam ediyor. 12 saat süren operasyonun ardından durumu ciddiyetini koruyan isme ünlü isimler de paylaşımlarıyla mesaj yolluyor.

Teoman ve Ata Demirer'in ardından şarkıcı Mahsun Kırmızıgül de hastaneye giderek Önder'i ziyaret etti. Ardından sosyal medyadan duygusal bir mesajda bulundu.

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Sırrı Süreyya Önder, 15 Nisan gecesi kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırıldı. İstanbul'daki Florence Nightingale Hastanesi'ne acilen sevk edilen Önder, nabızsız ve entübe şekilde ulaştırıldı.

Sırrı Süreyya Önder, 15 Nisan gecesi kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırıldı. İstanbul'daki Florence Nightingale Hastanesi'ne acilen sevk edilen Önder, nabızsız ve entübe şekilde ulaştırıldı.

Süreyya Önder'den acil servis ekipleri tarafından yapılan 10 dakikalık kalp masajı sonrası nabız alındı. Saat 23:35'te başlayan ve yaklaşık 12 saat süren operasyon sonucunda aort kapağı değiştirildi. 

Önder, mekanik destek cihazı desteğiyle yoğun bakımda tedavi altına alındı ve hayati riski devam ediyor. Nörolojik durumu ise henüz net olarak değerlendirilemedi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Önder'in durumunun iyi olduğunu ancak tetkiklerin tamamlanması için kısa süre müşahede altında tutulacağını bildirdi.

Bunun üzerine Önder'in sanatçı dostları üzüntülerini sosyal medyadan iletti:

Mahsun Kırmızıgül de Sırrı Süreyya Önder'i hastanede ziyaret etti. Ünlü isim geçmiş olsun dileklerini sosyal medyadan paylaştı.

Mahsun Kırmızıgül de Sırrı Süreyya Önder'i hastanede ziyaret etti. Ünlü isim geçmiş olsun dileklerini sosyal medyadan paylaştı.

“Dualarım seninle, canım Sırrı abim…”

Az önce hastanedeydim. Doktorlar, önümüzdeki 72 saatin kritik olduğunu söyledi. İçim ezildi… Yıllardır gördüğüm o dimdik duruş, o gülümseyen gözler, o keskin zekâ ve ince ruh, şimdi hastane odasında hayatla bir başka mücadele veriyor.

“Düşmüş” dediler… Ama o düşmez. O sadece durur, toparlanır ve yeniden ayağa kalkar. Çünkü biz onun dönüşüne, direnişine defalarca tanık olduk. Her zaman kalkmayı bildin. Yine kalkacaksın…

Yalnız değilsin Sırrı abi. Seni seven milyonlar var. Ve o milyonların duası, kalbi, nefesi şu an senin başucunda.

Gözümüz, kulağımız senden gelecek güzel haberlerde.

Kalbim, dualarım seninle…

Güzel abim… Lütfen dayan. Biz buradayız.'

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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