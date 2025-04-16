Sırrı Süreyya Önder'i Hastanede Ziyaret Eden Mahsun Kırmızıgül Sosyal Medya Hesabından Paylaşım Yaptı
Geçtiğimiz gün evinde kalp krizi geçiren DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumu gündemde kalmaya devam ediyor. 12 saat süren operasyonun ardından durumu ciddiyetini koruyan isme ünlü isimler de paylaşımlarıyla mesaj yolluyor.
Teoman ve Ata Demirer'in ardından şarkıcı Mahsun Kırmızıgül de hastaneye giderek Önder'i ziyaret etti. Ardından sosyal medyadan duygusal bir mesajda bulundu.
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Sırrı Süreyya Önder, 15 Nisan gecesi kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırıldı. İstanbul'daki Florence Nightingale Hastanesi'ne acilen sevk edilen Önder, nabızsız ve entübe şekilde ulaştırıldı.
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Mahsun Kırmızıgül de Sırrı Süreyya Önder'i hastanede ziyaret etti. Ünlü isim geçmiş olsun dileklerini sosyal medyadan paylaştı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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