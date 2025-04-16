Sırrı Süreyya Önder'i Hastanede Ziyaret Eden Mahsun Kırmızıgül Sosyal Medya Hesabından Paylaşım Yaptı

“Dualarım seninle, canım Sırrı abim…”

Az önce hastanedeydim. Doktorlar, önümüzdeki 72 saatin kritik olduğunu söyledi. İçim ezildi… Yıllardır gördüğüm o dimdik duruş, o gülümseyen gözler, o keskin zekâ ve ince ruh, şimdi hastane odasında hayatla bir başka mücadele veriyor.

“Düşmüş” dediler… Ama o düşmez. O sadece durur, toparlanır ve yeniden ayağa kalkar. Çünkü biz onun dönüşüne, direnişine defalarca tanık olduk. Her zaman kalkmayı bildin. Yine kalkacaksın…

Yalnız değilsin Sırrı abi. Seni seven milyonlar var. Ve o milyonların duası, kalbi, nefesi şu an senin başucunda.

Gözümüz, kulağımız senden gelecek güzel haberlerde.

Kalbim, dualarım seninle…

Güzel abim… Lütfen dayan. Biz buradayız.'