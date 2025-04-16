Ata Demirer'den Sağlık Durumu Ciddiyetini Koruyan Sırrı Süreyya Önder'e Geçmiş Olsun Mesajı!
Geçtiğimiz gece kalp krizi geçiren DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, yaklaşık 12 saat süren bir ameliyatın ardından yoğun bakıma alındı.
Dün gece saatleri sıralarında kalbi durmuş şekilde hastaneye getirilen Önder'e iki kez kalp masajı yapıldı. Teoman'ın paylaşımının ardından Ata Demirer de paylaşım yaparak Sırrı Süreyya Önder'e geçmiş olsun mesajı gönderdi.
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Evinde geçirdiği kalp krizi sonrasında acil olarak hastaneye kaldırılan TBMM Başkanvekili, DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in sağlık durumu ciddiyetini koruyor.
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Yoğun bakıma alınan Sırrı Süreyya Önder'e sosyal medyadan gelen geçmiş olsun paylaşımlarına bir yenisini Ata Demirer ekledi.
İşte o paylaşım:
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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