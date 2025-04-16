onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Ata Demirer'den Sağlık Durumu Ciddiyetini Koruyan Sırrı Süreyya Önder'e Geçmiş Olsun Mesajı!

Ata Demirer'den Sağlık Durumu Ciddiyetini Koruyan Sırrı Süreyya Önder'e Geçmiş Olsun Mesajı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
16.04.2025 - 13:15

Geçtiğimiz gece kalp krizi geçiren DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, yaklaşık 12 saat süren bir ameliyatın ardından yoğun bakıma alındı. 

Dün gece saatleri sıralarında kalbi durmuş şekilde hastaneye getirilen Önder'e iki kez kalp masajı yapıldı. Teoman'ın paylaşımının ardından Ata Demirer de paylaşım yaparak Sırrı Süreyya Önder'e geçmiş olsun mesajı gönderdi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Evinde geçirdiği kalp krizi sonrasında acil olarak hastaneye kaldırılan TBMM Başkanvekili, DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

Evinde geçirdiği kalp krizi sonrasında acil olarak hastaneye kaldırılan TBMM Başkanvekili, DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

Doktorlarının bugün yaptığı 'Muhtemelen hem aort yırtılması hem kalp krizi yaşadı. Operasyon 12 saat sürdü, aort kapağı değiştirildi.

Şimdiye kadar gördüğümüz en zor durumlardan biriydi. Önder ölüm riski son derece yüksek bir ameliyat geçirdi. Kalbinin sağ kısmında kasılma yok.

En çok nörolojik tablosunu merak ediyoruz. Geldiğinden beri şuuru kapalıydı. Nörolojik durumuna ilişkin ilerleyen süreçte açıklama yapacağız. Uzun vadeli konuşmak mümkün değil. Anlık verilerin takibini yapıyor, tedaviyi düzenliyoruz.' açıklamasıyla Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilmişti.

Yoğun bakıma alınan Sırrı Süreyya Önder'e sosyal medyadan gelen geçmiş olsun paylaşımlarına bir yenisini Ata Demirer ekledi.

Yoğun bakıma alınan Sırrı Süreyya Önder'e sosyal medyadan gelen geçmiş olsun paylaşımlarına bir yenisini Ata Demirer ekledi.

'Anlatmak çok hikayen yapacak daha çok işin var. Sırrı abi, inşallah bunu da atlatacaksın ve karşılaştığımızda yine beni çok güldüreceksin, biliyorum! Geçmiş olsun kalbimiz seninle ❤️'

İşte o paylaşım:

İşte o paylaşım:

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
10
3
3
2
1
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın