Şeyma Subaşı'nın Gözyaşlarının Nedeni Ortaya Çıktı: "Hayatımın Aşkı" Dediği Model Sevgilisi Marlon ile Ayrıldı

Fakat bu ilişkiyi gözlerden uzak yaşama durumu pek de uzun sürmedi... Model sevgilisine İstanbul'u gezdirdiği anları paylaşan Şeyma Subaşı sonrasında da büyük büyük laflarıyla gündeme geldi.

'Hayatımda biri var ki, hayatımın sonuna kadar tutacağım bence o kişiyi. O yüzden diyorum huzur içerisinde ölebilirim. Brezilyalı kendisi.' ifadelerinin ardından 'Ruhum evli. O kişi ile evliyim' şeklinde konuşan Şeyma Subaşı geçtiğimiz gün epey depresif bir paylaşımda bulunmuştu.