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Şeyma Subaşı'nın Gözyaşlarının Nedeni Ortaya Çıktı: "Hayatımın Aşkı" Dediği Model Sevgilisi Marlon ile Ayrıldı

Şeyma Subaşı'nın Gözyaşlarının Nedeni Ortaya Çıktı: "Hayatımın Aşkı" Dediği Model Sevgilisi Marlon ile Ayrıldı

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
16.04.2025 - 10:21

Kısa bir süre evli kaldığı ikinci eşi Mohammed Alsaloussi'den boşanmasının ardından Brezilyalı model sevgilisi Marlon Teixeira ile birlikte olduğunu açıklayan Şeyma Subaşı yine çok konuşulacak açıklamalarıyla gündeme geliyordu. Zaman zaman birlikte görüntülenmeyen çiftin ayrıldığı düşünülürken Sabah'tan Bülent Cankurt'un haberine göre, Subaşı ve model sevgilisinin ilişkisini bitirdiği iddia edildi. Gelin, detayları birlikte inceleyelim!

Kaynak: https://www.sabah.com.tr/trend/galeri...
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Evlilikleri ve paylaşımları ile sosyal medyanın en dikkat çeken isimlerinden biri olan Şeyma Subaşı'ndan zaman zaman yaptığı şoke edici açıklamalarıyla bahsediyoruz.

Evlilikleri ve paylaşımları ile sosyal medyanın en dikkat çeken isimlerinden biri olan Şeyma Subaşı'ndan zaman zaman yaptığı şoke edici açıklamalarıyla bahsediyoruz.

Evlilikleri kadar yaşadığı boşanma süreçleriyle de adından bahsettiren Şeyma Subaşı'nın adından tarzı, fiziği, kızı Melisa'yla olan ilişkisi ve dillere düşen birçok açıklamasıyla bahsediyoruz.

Son zamanlarda Brezilyalı model sevgilisi Marlon Teixeira ile konuştuğumuz Subaşı yine ilişkisi hakkında büyük büyük laflar etmesiyle gündeme gelmişti.

Sütten ağzı yanan Şeyma Subaşı'nın yoğurdu üfleyerek yediğini Brezilyalı aşkını başlarda paylaşmamasından anlamamıştık.

Sütten ağzı yanan Şeyma Subaşı'nın yoğurdu üfleyerek yediğini Brezilyalı aşkını başlarda paylaşmamasından anlamamıştık.

Fakat bu ilişkiyi gözlerden uzak yaşama durumu pek de uzun sürmedi... Model sevgilisine İstanbul'u gezdirdiği anları paylaşan Şeyma Subaşı sonrasında da büyük büyük laflarıyla gündeme geldi. 

'Hayatımda biri var ki, hayatımın sonuna kadar tutacağım bence o kişiyi. O yüzden diyorum huzur içerisinde ölebilirim. Brezilyalı kendisi.' ifadelerinin ardından 'Ruhum evli. O kişi ile evliyim' şeklinde konuşan Şeyma Subaşı geçtiğimiz gün epey depresif bir paylaşımda bulunmuştu.

Kendisini Melike Şahin'in şarkısına hıçkıra hıçkıra ağlamasıyla manşetlerde görmüştük:

Meğerse nedeni açıkmış... Tahmin ettiğimiz gibi Şeyma Subaşı ve Marlon aşkı bitmiş!

Meğerse nedeni açıkmış... Tahmin ettiğimiz gibi Şeyma Subaşı ve Marlon aşkı bitmiş!

Sabah'tan Bülent Cankurt'un haberine göre, Şeyma Subaşı ve model sevgilisinin ilişkilerini bitirdiği iddia edildi.

Daha önce de ayrılık iddialarına karışan, bir süre birlikte paylaşım yapmayan ikili yine sosyal medyadaki pozlarıyla iddiaları yalanlamıştı. Yani bu iş belli olmaz, bu ikiliyi yeniden birlikte görürsek şaşırmayız...

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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