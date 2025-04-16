Şeyma Subaşı'nın Gözyaşlarının Nedeni Ortaya Çıktı: "Hayatımın Aşkı" Dediği Model Sevgilisi Marlon ile Ayrıldı
Kaynak: https://www.sabah.com.tr/trend/galeri...
Kısa bir süre evli kaldığı ikinci eşi Mohammed Alsaloussi'den boşanmasının ardından Brezilyalı model sevgilisi Marlon Teixeira ile birlikte olduğunu açıklayan Şeyma Subaşı yine çok konuşulacak açıklamalarıyla gündeme geliyordu. Zaman zaman birlikte görüntülenmeyen çiftin ayrıldığı düşünülürken Sabah'tan Bülent Cankurt'un haberine göre, Subaşı ve model sevgilisinin ilişkisini bitirdiği iddia edildi. Gelin, detayları birlikte inceleyelim!
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Evlilikleri ve paylaşımları ile sosyal medyanın en dikkat çeken isimlerinden biri olan Şeyma Subaşı'ndan zaman zaman yaptığı şoke edici açıklamalarıyla bahsediyoruz.
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Sütten ağzı yanan Şeyma Subaşı'nın yoğurdu üfleyerek yediğini Brezilyalı aşkını başlarda paylaşmamasından anlamamıştık.
Meğerse nedeni açıkmış... Tahmin ettiğimiz gibi Şeyma Subaşı ve Marlon aşkı bitmiş!
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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