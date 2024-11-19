Bundan da Eksik Kalsaydın: Brezilyalı Yeni Aşkıyla Gününü Gün Eden Şeyma Subaşı Bakın Hangi Sektöre Adım Attı!
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Bundan da Eksik Kalsaydın: Brezilyalı Yeni Aşkıyla Gününü Gün Eden Şeyma Subaşı Bakın Hangi Sektöre Adım Attı!
Sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden biri olmasının yanı sıra bir o kadar da eleştirilen Şeyma Subaşı, adını manşetlerde duymaya alıştığımız bir isim haline geldi. Fit görünümü, sıra dışı hobileri, tarzı ve aşk hayatı ile sürekli ilgi odağı olan Subaşı'nın aşk defteri bir hayli kabarık. Ancak bugünkü konumuz bu değil... Kitap çıkarmak, yeme içme sektörüne adım atmak gibi şaşırtıcı hayallerinin peşinden giden Subaşı, şimdi başka bir alanda daha karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Peki, ünlü isim şimdi hangi sektöre giriş yapıyor? Gelin, birlikte keşfedelim!
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Aşk defteri bir hayli kabarık olan, sık sık iddialara karışan Şeyma Subaşı'nın adını ya sosyal medya paylaşımlarıyla ya da ilginç girişimleriyle yıllardır duymaya alıştık.
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Son zamanlarda Meedo'nun ardından düştüğü Brezilyalı aşkıyla adından bahsettiren Şeyma Subaşı'nın paylaşımları eskiyi aratmıyor bildiğiniz gibi.
Marlon Teixeira isimli yeni aşkıyla gününü gün eden Subaşı paylaşımlarına devam ederken geçtiğimiz günlerde ikinin görüntüleri resmen olay oldu.
Bir zamanlar kendi adına kitap çıkartan, çok geçmeden yeme içme sektörüne atılan ve bir sene içerisinde kafesini kapatmak zorunda kalan Şeyma Subaşı bambaşka bir sektöre giriş yapıyor.
Şeyma Subaşı yıllar sonra cilt ve saç bakımı markasıyla sektöre geri dönüyor! Başarısız kafe girişiminin ardından kozmetik sektörüne girişen Subaşı'nın markasının lansmanı 27 Kasım'da gerçekleşecek.
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Brezilyalı sevgilisi ise yeni girişiminde Subaşı'na desteğini esirgemedi!
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2023 yılında Atılım Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun oldum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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