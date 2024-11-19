Bundan da Eksik Kalsaydın: Brezilyalı Yeni Aşkıyla Gününü Gün Eden Şeyma Subaşı Bakın Hangi Sektöre Adım Attı!

Sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden biri olmasının yanı sıra bir o kadar da eleştirilen Şeyma Subaşı, adını manşetlerde duymaya alıştığımız bir isim haline geldi. Fit görünümü, sıra dışı hobileri, tarzı ve aşk hayatı ile sürekli ilgi odağı olan Subaşı'nın aşk defteri bir hayli kabarık. Ancak bugünkü konumuz bu değil... Kitap çıkarmak, yeme içme sektörüne adım atmak gibi şaşırtıcı hayallerinin peşinden giden Subaşı, şimdi başka bir alanda daha karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Peki, ünlü isim şimdi hangi sektöre giriş yapıyor? Gelin, birlikte keşfedelim!