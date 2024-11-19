Cuk Oturmuş: Kıvanç Tatlıtuğ'dan Murat Boz'a Türkiye'nin Yakışıklı İsimleri Kadın Olsaydı Nasıl Gözükürdü?

Günümüzde yapay zekanın yapabildikleri pek çok kişiyi heyecanlandırırken her geçen gün orta çıkanlara şaşırmamak elde değil. Magazin alanında da ortaya çıkan görsellerle herkesleri şaşırtan yapay zeka hayal gücümüzün tükendiği noktalarda bile kendisini gösteriyor. @yapayzekacann isimli sosyal medya hesabı bu sefer de yapay zekaya 'Türkiye'nin birbirinden yakışıklı isimleri kadın olarak dünyaya gelseydi nasıl gözükürdü?' sorusunu sordu. Daha önce Türk güzellerinin erkek versiyonlarını paylaşan, bizi Yeşilçam'ın efsane isimlerinin gençliğine götüren @yapayzekacann bu sefer de Kıvanç Tatlıtuğ, Burak Özçivit, Kerem Bursin gibi isimlerin kadın versiyonlarını paylaştı. Yapay zekanın nimetlerini kullanan hesabın paylaşımına ve yakışıklı isimlerin değişimlerine gelin birlikte bakalım 👇