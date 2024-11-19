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Cuk Oturmuş: Kıvanç Tatlıtuğ'dan Murat Boz'a Türkiye'nin Yakışıklı İsimleri Kadın Olsaydı Nasıl Gözükürdü?

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Cuk Oturmuş: Kıvanç Tatlıtuğ'dan Murat Boz'a Türkiye'nin Yakışıklı İsimleri Kadın Olsaydı Nasıl Gözükürdü?

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
19.11.2024 - 19:42

Günümüzde yapay zekanın yapabildikleri pek çok kişiyi heyecanlandırırken her geçen gün orta çıkanlara şaşırmamak elde değil. Magazin alanında da ortaya çıkan görsellerle herkesleri şaşırtan yapay zeka hayal gücümüzün tükendiği noktalarda bile kendisini gösteriyor. @yapayzekacann isimli sosyal medya hesabı bu sefer de yapay zekaya 'Türkiye'nin birbirinden yakışıklı isimleri kadın olarak dünyaya gelseydi nasıl gözükürdü?' sorusunu sordu. Daha önce Türk güzellerinin erkek versiyonlarını paylaşan, bizi Yeşilçam'ın efsane isimlerinin gençliğine götüren @yapayzekacann bu sefer de Kıvanç Tatlıtuğ, Burak Özçivit, Kerem Bursin gibi isimlerin kadın versiyonlarını paylaştı. Yapay zekanın nimetlerini kullanan hesabın paylaşımına ve yakışıklı isimlerin değişimlerine gelin birlikte bakalım 👇

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Yapay zeka, son yıllarda sadece teknoloji dünyasında değil, popüler kültürde de önemli bir yer edinmeye başladı. Özellikle magazin dünyasında, yapay zekanın gücü, ortaya çıkan görseller herkesi ufak çaplı şoklara sokuyor.

Kendisi zaman zaman ünlü isimlere geçirttiği değişimlerle de gündeme geliyor biliyorsunuz ki. Sevilen birçok isim yapay zeka sayesinde ya zaman yolculuğuna çıkıp yaşlanıyor, ya 'Bambaşka mesleklere sahip olsalardı nasıl gözükürlerdi?' sorularını yanıtlıyor ve bunun gibi yeteneklerle herkesleri şoke ediyor.

Kendisi zaman zaman ünlü isimlere geçirttiği değişimlerle de gündeme geliyor biliyorsunuz ki. Sevilen birçok isim yapay zeka sayesinde ya zaman yolculuğuna çıkıp yaşlanıyor, ya 'Bambaşka mesleklere sahip olsalardı nasıl gözükürlerdi?' sorularını yanıtlıyor ve bunun gibi yeteneklerle herkesleri şoke ediyor.

👇

@yapayzekacann isimli sosyal medya hesabı bu sefer de ülkenin en yakışıklı ünlü isimleri denildiğinde akıllara ilk gelen isimlerin bambaşka görünümlerini ortaya çıkarttı.

@yapayzekacann isimli sosyal medya hesabı bu sefer de ülkenin en yakışıklı ünlü isimleri denildiğinde akıllara ilk gelen isimlerin bambaşka görünümlerini ortaya çıkarttı.

Daha önce birbirinden güzel kadınlarımızın erkek versiyonlarını yapay zekanın desteğiyle bizlerle buluşturan @yapayzekacann bu sefer de "Yakışıklı isimlerin kadın versiyonları nasıl gözükürdü?" sorusunu yanıtladı.

Daha önce birbirinden güzel kadınlarımızın erkek versiyonlarını yapay zekanın desteğiyle bizlerle buluşturan @yapayzekacann bu sefer de "Yakışıklı isimlerin kadın versiyonları nasıl gözükürdü?" sorusunu yanıtladı.

Ülkenin en güzel kadınları erkek olsaydı nasıl gözükürdü merak ediyorsanız sizi şöyle alalım 👇

Gelin yapay zeka ile Türkiye'nin birbirinden yakışıklı erkekleri kadın olarak doğsaydı nasıl görünürlerdi birlikte inceleyelim👇

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Murat Boz

Murat Boz

Tolga Sarıtaş

Tolga Sarıtaş

Kerem Bürsin

Kerem Bürsin

Kıvanç Tatlıtuğ

Kıvanç Tatlıtuğ

Burak Özçivit

Burak Özçivit
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Çağatay Ulusoy

Çağatay Ulusoy

Gelin sosyal medya kullanıcılarının bu değişimlere verdiği tepkilere birlikte bakalım👇

Gelin sosyal medya kullanıcılarının bu değişimlere verdiği tepkilere birlikte bakalım👇
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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
2023 yılında Atılım Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun oldum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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