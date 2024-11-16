Sabrı Fena Taştı: Aptal Yerine Konduğunu Söyleyen Mauro Icardi de Sakatlanma Nedenini Wanda Nara'dan Bildi
Sabrı Fena Taştı: Aptal Yerine Konduğunu Söyleyen Mauro Icardi de Sakatlanma Nedenini Wanda Nara'dan Bildi
Galatasaray'ın yıldız ismi Mauro Icardi sahalardaki başarısının yanı sıra evliliğindeki çalkantılarla da konuşuluyor. Wanda Nara'yla yaşadığı ilişkinin iniş çıkışlarını kariyerine de yansıtan futbolcu geçtiğimiz haftalarda evliliğinde yaşadığı sorunun ardından sakatlanmıştı. Sezonu kapatıp Arjantin'e dönen Icardi Wanda Nara'nın kendisine yönelttiği suçlamalarla karşı karşıya kalmıştı. Sabah'tan Mehmet Özcan'ın haberine göre, şiddet iddialarını yalanlayan futbolcu yine açtı ağzını yumdu gözünü. Wanda Nara'nın gerçek yüzünü gören Icardi'nin sözlerine gelin birlikte bakalım 👇
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Sahalardaki yeteneği kadar evliliğiyle de adından bahsettiren Mauro Icardi geçtiğimiz haftalarda özel hayatında yaşadığı sorunlar sonucu sakatlanmış ve sezona noktayı koymuştu.
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Wanda Nara'nın L-Gante'yle ilişki yaşadığını öğrenen Icardi Arjantin'deki evinde istirahate çekilmişti. Geçtiğimiz günlerde ise ortaya akılalmaz iddialar atılmıştı.
Gözaltına alındığı iddia edilen Icardi'ye Wanda Nara'dan suçlamalar yöneltilmiş, futbolcuya karşı uzaklaştırma kararı çıkarttığı iddia edilmişti.
Arjantin basınına konuşan Icardi şiddet uyguladığı iddialarını yalanlamış ve özel mesajlarını yayınlayan Wanda Nara'nın kendisine psikolojik şiddet uyguladığını itiraf etmişti.
Sabah'tan Mehmet Özcan'ın haberine göre, kızlarıyla kendini eve almadığını söyleyen Wanda'ya Icardi ateş püskürdü.
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"Hiçbir şekilde şiddet kullanmadım. Her şeyi medyaya taşıyor ve kişisel amaçları uğruna her şeyi çarpıtıyor" ifadelerini kullanan futbolcunun sabrı taştı.
Habere göre, Icardi'nin evde yaşanan tartışmada Wanda'ya karşı "Hayatımı mahvettin. Sakatlanmam senin suçun. Sen rezil bir kadınsın. Kötü bir annesin. Sen bir yalancısın" ifadelerini kullandığı iddia edlidi.
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