Sabrı Fena Taştı: Aptal Yerine Konduğunu Söyleyen Mauro Icardi de Sakatlanma Nedenini Wanda Nara'dan Bildi

Galatasaray'ın yıldız ismi Mauro Icardi sahalardaki başarısının yanı sıra evliliğindeki çalkantılarla da konuşuluyor. Wanda Nara'yla yaşadığı ilişkinin iniş çıkışlarını kariyerine de yansıtan futbolcu geçtiğimiz haftalarda evliliğinde yaşadığı sorunun ardından sakatlanmıştı. Sezonu kapatıp Arjantin'e dönen Icardi Wanda Nara'nın kendisine yönelttiği suçlamalarla karşı karşıya kalmıştı. Sabah'tan Mehmet Özcan'ın haberine göre, şiddet iddialarını yalanlayan futbolcu yine açtı ağzını yumdu gözünü. Wanda Nara'nın gerçek yüzünü gören Icardi'nin sözlerine gelin birlikte bakalım 👇