onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Sabrı Fena Taştı: Aptal Yerine Konduğunu Söyleyen Mauro Icardi de Sakatlanma Nedenini Wanda Nara'dan Bildi

Sabrı Fena Taştı: Aptal Yerine Konduğunu Söyleyen Mauro Icardi de Sakatlanma Nedenini Wanda Nara'dan Bildi

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
16.11.2024 - 15:24

Galatasaray'ın yıldız ismi Mauro Icardi sahalardaki başarısının yanı sıra evliliğindeki çalkantılarla da konuşuluyor. Wanda Nara'yla yaşadığı ilişkinin iniş çıkışlarını kariyerine de yansıtan futbolcu geçtiğimiz haftalarda evliliğinde yaşadığı sorunun ardından sakatlanmıştı. Sezonu kapatıp Arjantin'e dönen Icardi Wanda Nara'nın kendisine yönelttiği suçlamalarla karşı karşıya kalmıştı. Sabah'tan Mehmet Özcan'ın haberine göre, şiddet iddialarını yalanlayan futbolcu yine açtı ağzını yumdu gözünü. Wanda Nara'nın gerçek yüzünü gören Icardi'nin sözlerine gelin birlikte bakalım 👇

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Sahalardaki yeteneği kadar evliliğiyle de adından bahsettiren Mauro Icardi geçtiğimiz haftalarda özel hayatında yaşadığı sorunlar sonucu sakatlanmış ve sezona noktayı koymuştu.

Sahalardaki yeteneği kadar evliliğiyle de adından bahsettiren Mauro Icardi geçtiğimiz haftalarda özel hayatında yaşadığı sorunlar sonucu sakatlanmış ve sezona noktayı koymuştu.

Wanda Nara'nın L-Gante'yle ilişki yaşadığını öğrenen Icardi Arjantin'deki evinde istirahate çekilmişti. Geçtiğimiz günlerde ise ortaya akılalmaz iddialar atılmıştı.

Wanda Nara'nın L-Gante'yle ilişki yaşadığını öğrenen Icardi Arjantin'deki evinde istirahate çekilmişti. Geçtiğimiz günlerde ise ortaya akılalmaz iddialar atılmıştı.

Gözaltına alındığı iddia edilen Icardi'ye Wanda Nara'dan suçlamalar yöneltilmiş, futbolcuya karşı uzaklaştırma kararı çıkarttığı iddia edilmişti.

Gözaltına alındığı iddia edilen Icardi'ye Wanda Nara'dan suçlamalar yöneltilmiş, futbolcuya karşı uzaklaştırma kararı çıkarttığı iddia edilmişti.

Arjantin basınına konuşan Icardi şiddet uyguladığı iddialarını yalanlamış ve özel mesajlarını yayınlayan Wanda Nara'nın kendisine psikolojik şiddet uyguladığını itiraf etmişti.

Arjantin basınına konuşan Icardi şiddet uyguladığı iddialarını yalanlamış ve özel mesajlarını yayınlayan Wanda Nara'nın kendisine psikolojik şiddet uyguladığını itiraf etmişti.

O mesajların detaylarından burada 👇

Icardi'nin son açıklamasından da burada bahsettik 👇

Sabah'tan Mehmet Özcan'ın haberine göre, kızlarıyla kendini eve almadığını söyleyen Wanda'ya Icardi ateş püskürdü.

Sabah'tan Mehmet Özcan'ın haberine göre, kızlarıyla kendini eve almadığını söyleyen Wanda'ya Icardi ateş püskürdü.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

"Hiçbir şekilde şiddet kullanmadım. Her şeyi medyaya taşıyor ve kişisel amaçları uğruna her şeyi çarpıtıyor" ifadelerini kullanan futbolcunun sabrı taştı.

"Hiçbir şekilde şiddet kullanmadım. Her şeyi medyaya taşıyor ve kişisel amaçları uğruna her şeyi çarpıtıyor" ifadelerini kullanan futbolcunun sabrı taştı.

Habere göre, Icardi'nin evde yaşanan tartışmada Wanda'ya karşı "Hayatımı mahvettin. Sakatlanmam senin suçun. Sen rezil bir kadınsın. Kötü bir annesin. Sen bir yalancısın" ifadelerini kullandığı iddia edlidi.

Habere göre, Icardi'nin evde yaşanan tartışmada Wanda'ya karşı "Hayatımı mahvettin. Sakatlanmam senin suçun. Sen rezil bir kadınsın. Kötü bir annesin. Sen bir yalancısın" ifadelerini kullandığı iddia edlidi.

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın