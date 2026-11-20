Dizinin kadrosunda Şevval Sam, Okan Yalabık ve Mert Fırat'ın yanı sıra Uğur Aslan, Serkan Keskin, Cem Yiğit Üzümoğlu, Başak Daşman, Berk Özgür, Efe Tunçer, Fırat Çelik ve Yağmur Başkurt gibi isimler yer alıyor.

Diziyi Ece Yörenç yazdı, yönetmen koltuğunda Bertan Başaran oturuyor. Yapım şirketi Ay Yapım.