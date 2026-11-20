Netflix'in Yeni Yerli Dizisi Sonra Gözler Görür'ün Yayın Tarihi ve İlk Fragmanı Paylaşıldı
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Dizi, ünlü bir gazetecinin çocukluğunun geçtiği kasabaya dönmesini anlatıyor.
Kadroda Şevval Sam, Okan Yalabık ve Mert Fırat yer alıyor.
Netflix, Sonra Gözler Görür'ün yayın tarihini kısa bir tanıtım videosuyla duyurdu.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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