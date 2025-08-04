Cem Yiğit Üzümoğlu ve Okan Yalabık, Şevval Sam’ın Başrolündeki Dizinin Kadrosuna Katıldılar

En son kendisini geçtiğimiz sezon Şakir Paşa Ailesi’nde izlemiştik, ancak kısa süreli olmuştu. Hatırlarsanız dizinin başına gelmeyen talihsizlik kalmamıştı. Hal böyle olunca sezon arası vermişlerdi. Ama ne yazık ki yeni sezon da iptal edildi.