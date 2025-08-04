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Cem Yiğit Üzümoğlu ve Okan Yalabık, Şevval Sam’ın Başrolündeki Dizinin Kadrosuna Katıldılar

Cem Yiğit Üzümoğlu ve Okan Yalabık, Şevval Sam’ın Başrolündeki Dizinin Kadrosuna Katıldılar

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
04.08.2025 - 13:22

Netflix’te yayınlanması planlanan Sonra Gözler Görür dizisi için hazırlıklar devam ediyor. Şevval Sam’ın başrolünde olacağı dizi Ay Yapım imzalı olacak. Yönetmen koltuğunda Bertan Başaran varken senarist ise Ece Yörenç. Dizinin kadrosunda birçok ünlü isim yer alıyor. Şimdiyse Birsen Altuntaş kadrodaki yeni isimleri duyurdu. Gelin detaylara geçelim!

Kaynak: Birsen Altuntaş

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Şevval Sam, Ezgi Sezgin adlı gazeteciye hayat verecek.

Şevval Sam, Ezgi Sezgin adlı gazeteciye hayat verecek.

Sedef karakterinin cinayete kurban gitmesiyle gelişecek olan olayları izleyeceğiz dizide. Sedef, Cem adlı karakterin kız arkadaşı olacak. Birsen Altuntaş da Cem karakterini kimin oynayacağını aktardı.

Cem’i, Cem Yiğit Üzümoğlu oynayacak.

Cem’i, Cem Yiğit Üzümoğlu oynayacak.

En son kendisini geçtiğimiz sezon Şakir Paşa Ailesi’nde izlemiştik, ancak kısa süreli olmuştu. Hatırlarsanız dizinin başına gelmeyen talihsizlik kalmamıştı. Hal böyle olunca sezon arası vermişlerdi. Ama ne yazık ki yeni sezon da iptal edildi.

Sonra Gözler Görür dizisinin bir diğer ismi ise Okan Yalabık oldu.

Sonra Gözler Görür dizisinin bir diğer ismi ise Okan Yalabık oldu.

Hayran kitlesi epey yüksek olan Okan Yalabık, yüzüne hasret kaldığımız oyuncularımızdan. Cinayet masası komiseri rolüne hayat verecek olan Okan Yalabık’ın karakterinin adı Orhan olacak.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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