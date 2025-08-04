Cem Yiğit Üzümoğlu ve Okan Yalabık, Şevval Sam’ın Başrolündeki Dizinin Kadrosuna Katıldılar
Netflix’te yayınlanması planlanan Sonra Gözler Görür dizisi için hazırlıklar devam ediyor. Şevval Sam’ın başrolünde olacağı dizi Ay Yapım imzalı olacak. Yönetmen koltuğunda Bertan Başaran varken senarist ise Ece Yörenç. Dizinin kadrosunda birçok ünlü isim yer alıyor. Şimdiyse Birsen Altuntaş kadrodaki yeni isimleri duyurdu. Gelin detaylara geçelim!
Kaynak: Birsen Altuntaş
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Şevval Sam, Ezgi Sezgin adlı gazeteciye hayat verecek.
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Cem’i, Cem Yiğit Üzümoğlu oynayacak.
Sonra Gözler Görür dizisinin bir diğer ismi ise Okan Yalabık oldu.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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