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Kuruluş Osman Dizisinde Yeni Dönem: Mert Yazıcıoğlu, Nebahat Çehre ve Cihan Ünal Aile Olacak!

Kuruluş Osman Dizisinde Yeni Dönem: Mert Yazıcıoğlu, Nebahat Çehre ve Cihan Ünal Aile Olacak!

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
04.08.2025 - 12:20

Burak Özçivit’in kadrosundan ayrılmasıyla değişime giden Kuruluş Osman dizisinde gelişmeler devam ediyor. 6 sezondur izleyiciyle buluşan dizi, yeni sezon hazırlığındayken başrol Burak Özçivit’le bütçede anlaşmazlık çıkması sonucu oyuncu diziden ayrıldığını duyurmuştu. Ardından ise yerine Mert Yazıcıoğlu’nun gelmesiyle dizi epey gündem olmuştu. Şimdiyse kadro netleşti. Gelin detaylara geçelim!

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Mert Yazıcıoğlu Orhan Bey karakteri ile izleyici karşısına çıkacak.

Mert Yazıcıoğlu Orhan Bey karakteri ile izleyici karşısına çıkacak.

Kızıl Goncalar’daki performansıyla dillere düşen başarılı oyuncumuz, şimdi Kuruluş Osman dizisiyle boy gösterecek. Dizinin adının değiştiğine dair iddialar da vardı ancak Birsen Altuntaş yalanmalamıştı. İsmin değişeceğine dair ihtimaller sürüyor.

Osman Bey karakterinin yaşlılığı içinse Cihan Ünal’a teklif gitmişti.

Osman Bey karakterinin yaşlılığı içinse Cihan Ünal’a teklif gitmişti.

Oyuncu TRT 1’in Kuruluş Osmancık dizisinde Osman Bey’i canlandırmıştı. Kuruluş Osman dizisinde de Mert Yazıcıoğlu’nun karakteri Orhan Bey’in babası Osman Gazi olarak izleyici karşısına çıkacak.

Özellikle Nebahat Çehre’ye teklif gitmesi gündemdeydi.

Özellikle Nebahat Çehre’ye teklif gitmesi gündemdeydi.

Ekranların sevilen ve aranan yüzü olan oyuncumuz, Kuruluş Osman dizisinden gelen teklifi kabul etti ve o da Mert Yazıcıoğlu’nun canlandırdığı Orhan Bey’in annesi Malhun Hatun’u oynayacak.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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