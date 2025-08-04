Kuruluş Osman Dizisinde Yeni Dönem: Mert Yazıcıoğlu, Nebahat Çehre ve Cihan Ünal Aile Olacak!
Burak Özçivit’in kadrosundan ayrılmasıyla değişime giden Kuruluş Osman dizisinde gelişmeler devam ediyor. 6 sezondur izleyiciyle buluşan dizi, yeni sezon hazırlığındayken başrol Burak Özçivit’le bütçede anlaşmazlık çıkması sonucu oyuncu diziden ayrıldığını duyurmuştu. Ardından ise yerine Mert Yazıcıoğlu’nun gelmesiyle dizi epey gündem olmuştu. Şimdiyse kadro netleşti. Gelin detaylara geçelim!
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Mert Yazıcıoğlu Orhan Bey karakteri ile izleyici karşısına çıkacak.
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Osman Bey karakterinin yaşlılığı içinse Cihan Ünal’a teklif gitmişti.
Özellikle Nebahat Çehre’ye teklif gitmesi gündemdeydi.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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