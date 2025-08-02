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Sarp Levendoğlu, İmza Attı: Ekranlara Yılların Dizisi ile Geri Dönüyor!

Sarp Levendoğlu, İmza Attı: Ekranlara Yılların Dizisi ile Geri Dönüyor!

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
02.08.2025 - 21:49

Uzun zamandır ekranlardan uzak olan Sarp Levendoğlu yeni sezonda ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Hem de yıllardır izlediğimiz Arka Sokaklar dizisiyle. Başarılı oyuncu en son Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinde rol almıştı. Ondan önce de Gecenin Ucunda dizisiyle izlemiştik ancak dizinin yayın ömrü uzun olmamıştı. Şimdiyse Arka Sokaklar dizisiyle seyirci karşısına çıkacak.

Kaynak: Birsen Altuntaş

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2 sezon süren Küçük Ağa dizisiyle hafızalara kazınmıştı Sarp Levendoğlu.

2 sezon süren Küçük Ağa dizisiyle hafızalara kazınmıştı Sarp Levendoğlu.

Kendisi bir dönemlerin en popüler isimlerindendi. Arka Sokaklar’ın 20. sezonuyla sete çıkacak olan oyuncu Barış Bozoğlu karakterine hayat verecek.

Lakabı “Bozo” olacak.

Lakabı “Bozo” olacak.

Birsen Altuntaş’ın haberine göre Sarp Levendoğlu’nu karizmatik bir polis karakteriyle izleyeceğiz. Yasemin Allen de Arka Sokaklar’a katılmasıyla gündem olmuştu. 

Bakalım nasıl bir hikayede izleyeceğiz onları? Belki de partner olacaktır. Düşünceleriniz için yorumlarda buluşalım!

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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