Sarp Levendoğlu, İmza Attı: Ekranlara Yılların Dizisi ile Geri Dönüyor!

Birsen Altuntaş’ın haberine göre Sarp Levendoğlu’nu karizmatik bir polis karakteriyle izleyeceğiz. Yasemin Allen de Arka Sokaklar’a katılmasıyla gündem olmuştu.

Bakalım nasıl bir hikayede izleyeceğiz onları? Belki de partner olacaktır. Düşünceleriniz için yorumlarda buluşalım!