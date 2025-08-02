Sarp Levendoğlu, İmza Attı: Ekranlara Yılların Dizisi ile Geri Dönüyor!
Uzun zamandır ekranlardan uzak olan Sarp Levendoğlu yeni sezonda ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Hem de yıllardır izlediğimiz Arka Sokaklar dizisiyle. Başarılı oyuncu en son Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinde rol almıştı. Ondan önce de Gecenin Ucunda dizisiyle izlemiştik ancak dizinin yayın ömrü uzun olmamıştı. Şimdiyse Arka Sokaklar dizisiyle seyirci karşısına çıkacak.
Kaynak: Birsen Altuntaş
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2 sezon süren Küçük Ağa dizisiyle hafızalara kazınmıştı Sarp Levendoğlu.
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Lakabı “Bozo” olacak.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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