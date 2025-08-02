Özcan Deniz’in Yeni Filmi Son Yemek’te Partneri Olacak Oyuncu Belli Oldu
Özcan Deniz, kendi yazdığı ve kendi yöneteceği Son Yemek filminde aynı zamanda başrolü de üstlenirken partneri olacak isim belli oldu. Beyaz perde için hazırlığına başlanan Son Yemek filmi, eylülde sete çıkmayı planlıyor. Özcan Deniz’e başrolde eşlik edecek kişi ise Birsen Altuntaş’ın haberine göre Öykü Karayel oldu. Gelin detaylara geçelim!
Kaynak: Birsen Altuntaş
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Özcan Deniz en son Kızıl Goncalar ile ekranlarda yer almıştı.
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Kadın başrol ise Öykü Karayel olacak.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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