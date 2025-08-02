Özcan Deniz’in Yeni Filmi Son Yemek’te Partneri Olacak Oyuncu Belli Oldu

Özcan Deniz, kendi yazdığı ve kendi yöneteceği Son Yemek filminde aynı zamanda başrolü de üstlenirken partneri olacak isim belli oldu. Beyaz perde için hazırlığına başlanan Son Yemek filmi, eylülde sete çıkmayı planlıyor. Özcan Deniz’e başrolde eşlik edecek kişi ise Birsen Altuntaş’ın haberine göre Öykü Karayel oldu. Gelin detaylara geçelim!

Kaynak: Birsen Altuntaş