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Özcan Deniz’in Yeni Filmi Son Yemek’te Partneri Olacak Oyuncu Belli Oldu

Özcan Deniz’in Yeni Filmi Son Yemek’te Partneri Olacak Oyuncu Belli Oldu

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
02.08.2025 - 18:52

Özcan Deniz, kendi yazdığı ve kendi yöneteceği Son Yemek filminde aynı zamanda başrolü de üstlenirken partneri olacak isim belli oldu. Beyaz perde için hazırlığına başlanan Son Yemek filmi, eylülde sete çıkmayı planlıyor. Özcan Deniz’e başrolde eşlik edecek kişi ise Birsen Altuntaş’ın haberine göre Öykü Karayel oldu. Gelin detaylara geçelim!

Kaynak: Birsen Altuntaş

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Özcan Deniz en son Kızıl Goncalar ile ekranlarda yer almıştı.

Özcan Deniz en son Kızıl Goncalar ile ekranlarda yer almıştı.

Kızıl Goncalar yayına girdiği günden finale kadar gündemde kalmayı başaran dizilerdendi. Konusuyla merak yaratan dizi reytinglerde de şov yapıyordu.

Şimdiyse Özcan Deniz, kendi yazdığı film ile sete çıkmaya hazırlanıyor. Yönetmenliğini de yapacağı Son Yemek adlı filmde başrole de hayat verecek.

Kadın başrol ise Öykü Karayel olacak.

Kadın başrol ise Öykü Karayel olacak.

Mahzen-Net ve Sky Film’in yapımcılığındaki sinema filmi için eylülde set planlanıyor. Çekimleri İstanbul’da gerçekleşecek filmde bir aşk hikayesi izleyeceğiz.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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