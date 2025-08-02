Kuruluş Osman'da Malhun Hatun Karakteri İçin Usta Oyuncuya Teklif Gitti!
atv'nin 7. sezon onayı alan dizisi Kuruluş Osman için çalışmalar devam ediyor. Mert Yazıcıoğlu'yla beraber yeni bir yapılanmanın başladığı Kuruluş Osman için yepyeni bir kadro kuruluyor. Malhun Hatun karakteri için usta isme teklif gitti.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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