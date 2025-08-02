onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Kuruluş Osman'da Malhun Hatun Karakteri İçin Usta Oyuncuya Teklif Gitti!

Kuruluş Osman'da Malhun Hatun Karakteri İçin Usta Oyuncuya Teklif Gitti!

Kuruluş Osman
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
02.08.2025 - 16:10

atv'nin 7. sezon onayı alan dizisi Kuruluş Osman için çalışmalar devam ediyor. Mert Yazıcıoğlu'yla beraber yeni bir yapılanmanın başladığı Kuruluş Osman için yepyeni bir kadro kuruluyor. Malhun Hatun karakteri için usta isme teklif gitti.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Burak Özçivit'in Kuruluş Osman'dan ayrılmasıyla yepyeni bir dönem başlıyor.

Burak Özçivit'in Kuruluş Osman'dan ayrılmasıyla yepyeni bir dönem başlıyor.

Mert Yazıcıoğlu'nun Orhan Bey karakteriyle Kuruluş Osman'ın yeni başrolü olmasıyla kadroda ciddi değişikliklere gidiliyor. Kuruluş Osman kadrosunda yer alan pek çok oyuncunun zaman atlaması nedeniyle veda etmek durumunda kalmasının yanı sıra var olan karakterler için yeni arayışlara gidildi.

Osman Bey için Cihan Ünal'la anlaşmaya varılırken Yıldız Çağrı Atiksoy'un canlandırdığı Malhun Hatun, yeni sezonda geri dönmeye hazırlanıyor.

Kuruluş Osman için teklif giden isim ise Nebahat Çehre!

Kuruluş Osman için teklif giden isim ise Nebahat Çehre!

2018 yılında rol aldığı Yuvamdaki Düşman dizisinden bu yana projelere mesafeli yaklaşan Çehre, oyunculuk konusunda seçici davranmayı sürdürüyor. Daha önce verdiği röportajlarda 'kendimi tekrar etmek istemem' diyerek klasik rollerden uzak durduğunu ifade eden usta sanatçıya, bu kez tarihi bir karakterle ekranlara dönme fırsatı sunuldu.

Kulis bilgilerine göre Bozdağ Film, fenomen dizi Kuruluş Osman'ın 7. sezonu için Nebahat Çehre’ye resmi teklifini iletti. Çehre'nin daha önce Yıldız Çağrı Atiksoy’un canlandırdığı Malhun Hatun’un ilerleyen yaşlarındaki haline hayat vermesi isteniyor. Eğer taraflar arasında anlaşma sağlanırsa, dizide Malhun Hatun ile Osman Bey'in yaşlılık dönemlerini izleme şansı yakalayacağız.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın