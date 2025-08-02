Kuruluş Osman'da Malhun Hatun Karakteri İçin Usta Oyuncuya Teklif Gitti!

2018 yılında rol aldığı Yuvamdaki Düşman dizisinden bu yana projelere mesafeli yaklaşan Çehre, oyunculuk konusunda seçici davranmayı sürdürüyor. Daha önce verdiği röportajlarda 'kendimi tekrar etmek istemem' diyerek klasik rollerden uzak durduğunu ifade eden usta sanatçıya, bu kez tarihi bir karakterle ekranlara dönme fırsatı sunuldu.

Kulis bilgilerine göre Bozdağ Film, fenomen dizi Kuruluş Osman'ın 7. sezonu için Nebahat Çehre’ye resmi teklifini iletti. Çehre'nin daha önce Yıldız Çağrı Atiksoy’un canlandırdığı Malhun Hatun’un ilerleyen yaşlarındaki haline hayat vermesi isteniyor. Eğer taraflar arasında anlaşma sağlanırsa, dizide Malhun Hatun ile Osman Bey'in yaşlılık dönemlerini izleme şansı yakalayacağız.