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Heyecan Yükseldi! 74 Yaşındaki Habibe Teyze Milyoner Yarışmasında 1 Milyon TL’lik Soruya Ulaştı

Heyecan Yükseldi! 74 Yaşındaki Habibe Teyze Milyoner Yarışmasında 1 Milyon TL’lik Soruya Ulaştı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
04.08.2025 - 10:16

Kim Milyoner Olmak İster’e katılan 74 yaşındaki Habibe Karataş, yarışmadaki performansıyla alkışları topladı. Geçtiğimiz akşam (3 Ağustos Pazar) yayınlanan bölümde ekranlara gelen Habibe Karataş, tüm sorulara doğru yanıtı vererek 1 milyon TL’lik sorunun kilidini açtı. Soru, “TDK'ye göre hangisinin içinde geçtiği bir deyim yoktur?” şeklindeydi. Habibe Karataş ise 500 bin TL ile ayrılma kararı alarak yarışmadan çekildi.

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İşte o anlar 👇

Habibe Karataş’ın sosyal medyada 100 bini aşkın takipçisi var.

Habibe Karataş’ın sosyal medyada 100 bini aşkın takipçisi var.

Yarışmaya Muğla Yeniköy’den katılan Karataş, torunu ile yarışmaya gelmişti. Tarifler ve yaşam tüyolarına dair sosyal medya içerikleri üreten Karataş, Muğla Yeniköy’de de muhtar azası. 

Instagram: @gunayteyze

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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