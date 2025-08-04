Heyecan Yükseldi! 74 Yaşındaki Habibe Teyze Milyoner Yarışmasında 1 Milyon TL’lik Soruya Ulaştı
Kim Milyoner Olmak İster’e katılan 74 yaşındaki Habibe Karataş, yarışmadaki performansıyla alkışları topladı. Geçtiğimiz akşam (3 Ağustos Pazar) yayınlanan bölümde ekranlara gelen Habibe Karataş, tüm sorulara doğru yanıtı vererek 1 milyon TL’lik sorunun kilidini açtı. Soru, “TDK'ye göre hangisinin içinde geçtiği bir deyim yoktur?” şeklindeydi. Habibe Karataş ise 500 bin TL ile ayrılma kararı alarak yarışmadan çekildi.
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Habibe Karataş’ın sosyal medyada 100 bini aşkın takipçisi var.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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Helal olsun işte kendini geliştirmiş okumuş genel kültürlü bilgili bir Anadolu kadını Günümüz z kuşağını bilgi tecrübeyle ezer
74 yaşında biriyle 20-21 yaşındaki birinin tecrübe ve bilgisi aynı olabilir mi? Biri hayatın başında diğeri sonuna gelmiş. Bu nasıl bir kıyastır?
Hay aklına sosyal tesis yapılsın teyze, bizim üniversite okuyan sözde ultra kültürlü şımarık tipler olsa daha üçüncü soruya gelmeden takla atar, onlar ancak... Devamını Gör
Analarımızdan bildiğimiz gerçek baş örtüsü. Şimdikiler uzay mekiği gibi