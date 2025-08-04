Heyecan Yükseldi! 74 Yaşındaki Habibe Teyze Milyoner Yarışmasında 1 Milyon TL’lik Soruya Ulaştı

Kim Milyoner Olmak İster’e katılan 74 yaşındaki Habibe Karataş, yarışmadaki performansıyla alkışları topladı. Geçtiğimiz akşam (3 Ağustos Pazar) yayınlanan bölümde ekranlara gelen Habibe Karataş, tüm sorulara doğru yanıtı vererek 1 milyon TL’lik sorunun kilidini açtı. Soru, “TDK'ye göre hangisinin içinde geçtiği bir deyim yoktur?” şeklindeydi. Habibe Karataş ise 500 bin TL ile ayrılma kararı alarak yarışmadan çekildi.