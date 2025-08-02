Aybüke Pusat’ın Halef İtirafından Arka Sokaklar’a Katılan Ünlü İsme TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
Televizyon dünyasında gelişmeler her gün olduğu gibi bugün de canlıydı. Ağırlıklı olarak sezon hazırlığındaki diziler gündemdeydi. Sizler için hepsini bir bir aktarmıştık ancak kaçıranlar için içeriğimizde derledik. Gelin 2 Ağustos Cumartesi günü TV dünyasında neler yaşanmış birlikte görelim!
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Aybüke Pusat, Halef: Köklerin Çağrısı dizisiyle ilgili itirafta bulundu.
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Sarp Levendoğlu uzun zaman sonra ekranlara dönme kararı aldı.
Hande Erçel ve Barış Arduç’un dizisinin adı değişti.
Gündemden düşmeyen Kuruluş Osman dizisinde gelişmeler bitmiyor.
Geçtiğimiz sezonun en popüleri Eşref Rüya için Demet Özdemir açıklama yaptı.
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Bir dönemlerin en popüleri Ben Bilmem Eşim Bilir için de İlker Ayrık’tan itiraf geldi.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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