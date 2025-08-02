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Aybüke Pusat’ın Halef İtirafından Arka Sokaklar’a Katılan Ünlü İsme TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

Aybüke Pusat’ın Halef İtirafından Arka Sokaklar’a Katılan Ünlü İsme TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
02.08.2025 - 22:47

Televizyon dünyasında gelişmeler her gün olduğu gibi bugün de canlıydı. Ağırlıklı olarak sezon hazırlığındaki diziler gündemdeydi. Sizler için hepsini bir bir aktarmıştık ancak kaçıranlar için içeriğimizde derledik. Gelin 2 Ağustos Cumartesi günü TV dünyasında neler yaşanmış birlikte görelim!

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Aybüke Pusat, Halef: Köklerin Çağrısı dizisiyle ilgili itirafta bulundu.

Aybüke Pusat, Halef: Köklerin Çağrısı dizisiyle ilgili itirafta bulundu.

Aybüke Pusat, İlhan Şen ve Biran Damla Yılmaz’ın başrollerindeki dizi sete çıktı. Hem İstanbul hem de Şanlıurfa çekimleri oluyor. Başrol oyuncular dizideki karakterleriyle ilgili ilk düşüncelerini paylaştı.

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Sarp Levendoğlu uzun zaman sonra ekranlara dönme kararı aldı.

Sarp Levendoğlu uzun zaman sonra ekranlara dönme kararı aldı.

Ünlü oyuncuyu son yıllarda uzun soluklu bir şekilde izlememiştik. 20. sezonuyla ekrana gelecek olan Arka Sokaklar ile anlaşan oyuncu Barış Bozoğlu karakterine hayat verecek.

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Hande Erçel ve Barış Arduç’un dizisinin adı değişti.

Hande Erçel ve Barış Arduç’un dizisinin adı değişti.

İkili son dönemin en çok tutulan partnerlerinden. Dijitalde film çekerek bir araya gelen partnerler ardından da yine dijitale dizi çekmişlerdi. Şimdiyse ana akımda buluşacaklar. Dizilerinin adı ise Aşk ve Gözyaşı oldu.

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Gündemden düşmeyen Kuruluş Osman dizisinde gelişmeler bitmiyor.

Gündemden düşmeyen Kuruluş Osman dizisinde gelişmeler bitmiyor.

Malhun Hatun rolü için Nebahat Çehre’ye teklif gitti. Dizi, Burak Özçivit’in kadrodan ayrılmasıyla birlikte değişikliğe gitmişti. Senaryo, yönetmen ve oyuncu kadrosu derken değişiklikler sürüyor.

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Geçtiğimiz sezonun en popüleri Eşref Rüya için Demet Özdemir açıklama yaptı.

Geçtiğimiz sezonun en popüleri Eşref Rüya için Demet Özdemir açıklama yaptı.

Eşref ve Nisan karakterlerinin aşkı yalnızca bizi değil, Demet Özdemir’i de etkisi altına almış. Merakla yeni sezonda neler yaşanacağını bekliyoruz!

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Bir dönemlerin en popüleri Ben Bilmem Eşim Bilir için de İlker Ayrık’tan itiraf geldi.

Bir dönemlerin en popüleri Ben Bilmem Eşim Bilir için de İlker Ayrık’tan itiraf geldi.

Ekranların eğlendiren programı Ben Bilmem Eşim Bilir, İlker Ayrık’ın sunuculuğuyla izleyicinin hafızasına kazınan projelerdendi. YouTube’da röportaj veren İlker Ayrık, eşine dans etmesi hakkında direktifler veren kadının o anlarınu unutamadığını dile getirdi.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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