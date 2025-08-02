Aybüke Pusat’ın Halef İtirafından Arka Sokaklar’a Katılan Ünlü İsme TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

Televizyon dünyasında gelişmeler her gün olduğu gibi bugün de canlıydı. Ağırlıklı olarak sezon hazırlığındaki diziler gündemdeydi. Sizler için hepsini bir bir aktarmıştık ancak kaçıranlar için içeriğimizde derledik. Gelin 2 Ağustos Cumartesi günü TV dünyasında neler yaşanmış birlikte görelim!