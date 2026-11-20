Eskiden Sadece Yabancı Filmlerde Görürdük: Türkiye'de Hortum Neden Arttı?
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Son yıllarda Türkiye genelinde hortum olaylarına dair haberlerin artması, bu doğa olayının neden sıklaştığı ve hangi bölgelerin daha fazla risk taşıdığı sorusunu gündeme taşıdı. ABD’deki örnekleri kadar büyük yıkımlara yol açmasa da zaman zaman maddi hasara ve can güvenliği riskine neden olan hortumların ardındaki dinamikleri Meteoroloji Mühendisi Adil Tek değerlendirdi.
Türkiye'de hortum neden arttı?
En fazla risk taşıyan bölgeler nereler?
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