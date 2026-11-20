Türkiye’de meteorolojik olaylar dendiğinde akla çoğunlukla yağmur, kar ve dolu gelirken, son dönemde hortumların daha sık gündeme gelmesinde hem teknolojik gelişmelerin hem de iklim koşullarının payı bulunuyor. Hortumların gözlenme kapasitesinin arttığını vurgulayan Adil Tek, uydu ve radar verilerinin bu doğa olaylarının tespitini kolaylaştırdığını ifade ediyor. Tek’e göre artışta iklim değişikliği de en belirleyici unsurlar arasında yer alıyor.

İklim değişikliğinin etkisini özellikle denizlerin ısınması üzerinden anlatan Tek, atmosferde biriken ısıl enerjinin bir kısmının denizler tarafından tutulduğunu belirtiyor. Daha geç soğuyan denizlerin bir nevi ısı deposu işlevi gördüğünü kaydeden Tek, hortumların ağırlıklı olarak ilkbahar ve sonbaharda görülmesini yaz aylarından kalan sıcak deniz sularına bağlıyor. Tek ayrıca Türkiye’yi doğrudan kapsamasa da Yunanistan ve İtalya’yı içine alan bölgede yapılan bir çalışmanın da hortum sayılarındaki artışı ortaya koyduğunu aktarıyor.