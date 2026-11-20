Kibariye İmajını Değiştirdi: Saçlarını Uzatıp Yeniden Sarıya Boyatan Sanatçının Son Hali Şaşırttı
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Kibariye, saçlarını uzatıp yeniden sarıya boyatarak imajını değiştirdi. Yeni görünümüyle dikkat çeken sanatçı, kuaförden çıkarken 'Ağlayarak girdim, sevinerek çıktım' sözleriyle mutluluğunu dile getirdi. Kibariye'nin son hali sevenlerinden tam not aldı.
Türk müziğinin sevilen isimlerinden Kibariye, yıllardır alışık olunan görünümünü değiştirdi.
Kuaförden "Ağlayarak girdim, sevinerek çıktım" diyerek çıktı.
Yeni haline yorum yağdı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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