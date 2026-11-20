Kibariye, kuaförde geçirdiği değişimi bir videoyla gösterdi. Yeni saçlarından memnun olduğu görülen sanatçı, mutluluğunu kısa bir cümleyle özetledi:

'Ağlayarak girdim, sevinerek çıktım.'

Kuaförden mutlu ayrılan Kibariye'nin bu sözleri de paylaşımın en çok konuşulan ayrıntısı oldu.