Wanda Nara'nın Sakatlığının Ardından Sezona Nokta Koyan Mauro Icardi'yle Konuşmasındaki Detay Şoke Etti!

Wanda Nara ve Icardi arasındaki ipler gittikçe geriliyor bildiğiniz gibi. Geçtiğimiz günlerde rapçi L-Gante ile ilişki yaşadığını açıklayan Wanda Nara'dan gelen açıklama ise olayların iyice karışmasına neden olmuştu. Yeni aşkıyla paylaşımlarına devam ettiği sırada Icardi'nin yaşadığı sakatlık ise futbolcunun sevenlerini iyice sinirlendirmişti. Icardi'nin yaşadığı sakatlık sonrası futbolcuya mesaj atan Wanda Nara o konuşmayı sosyal medya hesabından paylaştı. Nara'nın attığı mesajın yanı sıra Icardi'nin uzun mesajındaki detay dikkatlerden kaçmadı.