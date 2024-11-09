Wanda Nara'nın Sakatlığının Ardından Sezona Nokta Koyan Mauro Icardi'yle Konuşmasındaki Detay Şoke Etti!
Wanda Nara'nın Sakatlığının Ardından Sezona Nokta Koyan Mauro Icardi'yle Konuşmasındaki Detay Şoke Etti!
Wanda Nara ve Icardi arasındaki ipler gittikçe geriliyor bildiğiniz gibi. Geçtiğimiz günlerde rapçi L-Gante ile ilişki yaşadığını açıklayan Wanda Nara'dan gelen açıklama ise olayların iyice karışmasına neden olmuştu. Yeni aşkıyla paylaşımlarına devam ettiği sırada Icardi'nin yaşadığı sakatlık ise futbolcunun sevenlerini iyice sinirlendirmişti. Icardi'nin yaşadığı sakatlık sonrası futbolcuya mesaj atan Wanda Nara o konuşmayı sosyal medya hesabından paylaştı. Nara'nın attığı mesajın yanı sıra Icardi'nin uzun mesajındaki detay dikkatlerden kaçmadı.
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Icardi ve Wanda Nara ilişkisi çoğumuzun alışık olduğu üzere yine ve yeniden sallantıda. Magazin gündeminden bir an olsun boşanma ve ihanet iddialarıyla düşmeyen çiftimiz şu sıralar Wanda Nara'nın yeni ilişkisiyle tepki çekiyor.
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Geçtiğimiz günlerde daha önce ihanet iddialarına karıştığı 24 yaşındaki L-Gante isimli bir rapçiyle bir gece kulübünde samimi görüntüler veren ardından da canlı yayında öpüşen Wanda Nara önce Galatasaray taraftarından ardından da Türk halkından büyük tepkiler almıştı.
Yaşanan olayların üstüne Tottenham maçında ağır bir sakatlık yaşayan ve uzun bir süre sahalardan uzak kalacağı açıklanan Mauro Icardi'ye destek mesajları yağmıştı.
Icardi'nin yaşadığı sakatlık sonrasında bile yeni sevgisiliyle paylaşım yapmaya devam eden Wanda Nara taraftarı küplere bindirmeye devam etmişti.
Ta ki geçtiğimiz dakikalara kadar... Futbolcunun sakatlığında büyük rol uyandığı düşünülen Wanda Nara, Icardi'ye attığı mesajı sosyal medya hesabından paylaştı.
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Fakat atılan hikayede Icardi'nin Wanda Nara'ya yazdığı ve cevapsız bırakılan o satırlar daha çok dikkat çekti.
Icardi'nin yazdığı "Tek amacım hayatımı huzur içinde yaşamak, hayatımın tadını ailemle ve çocuklarımla, yıllar içinde kazandığımız her şeyin tadını çıkartmak" satırlarını yanıtsız bıraktığı görülen Wanda Nara sakatlığın ardından paylaştığı "İyileş, neye ihtiyacın olursa yanındayım" ifadeleriyle dikkat çekti.
Bu paylaşımın hemen ardından Wanda "Hayat hakkında ders veren hanımefendi... bu kez başka bir davayla karşı karşıya kalacağı konusunda uyarı aldı. Ve bu kez, kanıtlarla konuşmayı ve her şeyden önce bir anne, kadın ya da insan olarak hakkımda fikir beyan etmeden önce bin kez düşünmeyi öğrenene kadar ne gerekiyorsa harcayacak biriyle. Her zaman gerçeğin kaynağı olduğuna inanan bir gazeteci olmak kolaydır. Yalanlarla ya da uydurma tanıklıklarla." sözlerini kullandı.
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