10 Yıldır Devam Eden Nafaka Savaşı Büyüyor: Ünlü Sunucu Ece Erken Eski Eşi Serkan Uçar'a İcra Davası Açtı

2014 senesinde dünyaevine girdiği Serkan Uçar'la 1 sene sonra evliliğini bitirme kararı alan Ece Erken sık sık eski eşiyle yaşadığı sorunlarla magazin manşetlerine yerleşiyor. Uçar'la yaptığı evlilikten oğlunu kucağına alan Erken daha önce sosyal medya hesabından adına açılan uzaklaştırma kararıyla gündeme gelmişti. İkili şimdi de nafaka davası yüzünden karşı karşıya geldi. Serkan Uçar'la 10 yıldır nafaka krizi yaşadığını belirten sunucu Ece Erken 5 bin TL'lik nafakayı aylardır alamadığını söyledi. Eski eşine nafaka arttırma davası açmaya hazırlanan isim icraya da başvurdu. Detaylar içeriğimizde 👇