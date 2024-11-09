10 Yıldır Devam Eden Nafaka Savaşı Büyüyor: Ünlü Sunucu Ece Erken Eski Eşi Serkan Uçar'a İcra Davası Açtı
10 Yıldır Devam Eden Nafaka Savaşı Büyüyor: Ünlü Sunucu Ece Erken Eski Eşi Serkan Uçar'a İcra Davası Açtı
2014 senesinde dünyaevine girdiği Serkan Uçar'la 1 sene sonra evliliğini bitirme kararı alan Ece Erken sık sık eski eşiyle yaşadığı sorunlarla magazin manşetlerine yerleşiyor. Uçar'la yaptığı evlilikten oğlunu kucağına alan Erken daha önce sosyal medya hesabından adına açılan uzaklaştırma kararıyla gündeme gelmişti. İkili şimdi de nafaka davası yüzünden karşı karşıya geldi. Serkan Uçar'la 10 yıldır nafaka krizi yaşadığını belirten sunucu Ece Erken 5 bin TL'lik nafakayı aylardır alamadığını söyledi. Eski eşine nafaka arttırma davası açmaya hazırlanan isim icraya da başvurdu. Detaylar içeriğimizde 👇
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2014 senesinde Serkan Uçar'la evlenen ünlü sunucu Ece Erken bu evlilikten Eymen adını verdikleri oğlunu kucağına almış fakat çift bir yılın ardından anlaşmalı olarak boşanma kararı almıştı.
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Boşanmalarının ardından ikilinin arasındaki krizler bir türlü son bulmamış, çift birbirine karşı aldıkları uzaklaştırma kararlarından tutun da Erken'in hamileyken yaşadığını iddia ettiği şiddete kadar birçok olayla gündeme düşmüştü.
Boşanmalarının üzerinden 10 yıl geçmesinin ardından ünlü sunucu Ece Erken'in Uçar'ı icraya verdiği öğrenildi.
10 yıldır nafaka krizi yaşadıklarını ve Serkan Uçar'la görüşmediğini açıklayan Ece Erken, Eymen'in babasının aylardır 5 bin TL'lik nafakayı ödemediğini söyledi.
Ünlü sunucu Serkan Uçar'ı icraya verirken aynı zamanda nafaka tutarını arttırmak için mahkemeye başvuracağını da söyledi.
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Aramızda Kalmasın programına konuk olan Ece Erken, konuyla ilgili"Eymen biyolojik babasıyla görüşmüyor, onu daha çok gece kulüplerinde görebilirsiniz. Nafakası 5 bin TL, o da aylardır ödenmiyor zaten. İcraya verip nafaka arttırma davası açacağım." ifadelerini kullandı.
"Babalık da yok bizde. O yüzden hakkımı helal etmiyorum. Biz evlendik, severek ve isteyerek çocuğumuz oldu. Sen neden çocuğuna sahip çıkmıyorsun boşandık diye. Bunun cezasını en azından maddi olarak çekmeli." diyen Ece Erken hukuki yollara başvuracağını açıkladı.
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