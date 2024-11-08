Uğur Akkuş'un Açtığı Boşanma Davası Sonrası Dikkatleri Üzerine Çeken Ebru Şallı'dan İlk Açıklama Geldi!
Uğur Akkuş'un Açtığı Boşanma Davası Sonrası Dikkatleri Üzerine Çeken Ebru Şallı'dan İlk Açıklama Geldi!
2019 senesinde dünyaevine girdiği iş insanı Uğur Akkuş'la sık sık evliliğiyle ilgili çıkan iddialarla konuşulan Ebru Şallı geçtiğimiz gün ortaya çıkan bir haberle gündeme damgasını vurmuştu. Uğur Akkuş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Ebru Şallı ile evliliklerinin bittiğini açıklamıştı. Bunun üzerine gözler Ebru Şallı'dan gelecek ilk açıklamaya dönmüştü ki kendisinden şaşırtan bir paylaşım geldi! Pilates yaparken pozunu paylaşan isim haberlerin ardından yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Kısa süre sonra Şallı'dan ayrılıkla ilgili ilk açıklama geldi. Gelin detaylara birlikte bakalım 👇
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Manken ve sunucu Ebru Şallı son dönemde magazin gündemine evliliğinde yaşadığı sorunlarla gelen isimlerden birisiydi. Son olarak Uğur Akkuş'un dolandırıcılık iddiasıyla İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alınan Şallı yaptığı açıklamalarla konuşulmuş, fakat evliliğiyle ilgili tek bir söz bile etmemişti.
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2019 senedinde Uğur Akkuş'la evlenen Ebru Şallı'nın adını magazin manşetlerinde uzun bir süredir eşi ve evliliği hakkındaki iddialarla duyuyorduk. Ortaya atılan birçok iddianın yanında kendisi her seferinde konuyu kapatmayı tercih ediyor ve meraklı bakışları cevapsız bırakıyordu.
Şiddet, aldatma ve dolandırıcılık içeren iddiaların ardından geçtiğimiz gün, belki de uzun bir süredir beklenen haber sonunda verildi! Uğur Akkuş ikilinin boşanacakları haberini sosyal medya hesabından duyurdu.
Akkuş'un paylaştığı boşanma evraklarının üzerine yazdığı "Ben aşk evliliği zannediyordum, meğer her şey paraymış." ifadeleri ise gündeme ayrıca damga vurmuştu.
Gündem boşanma haberleriyle sallanırken pilates salonundan paylaşım yapan Şallı önce bu pozuyla dikkat çekti.
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Ardından da çıkan boşanma haberleri hakkındaki sessizliğini bozdu. Şallı, "Uğur Bey ile dört yıllık evliliğimizi bitirme kararı aldık. Ben sekiz ay önce boşanma vekâletimi avukatlarıma verdim" şeklindeki ifadeleriyle ikilinin yollarını ayırdığını söyledi.
Açıklamanın tamamına buradan ulaşabilirsiniz 👇
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