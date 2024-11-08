Uğur Akkuş'un Açtığı Boşanma Davası Sonrası Dikkatleri Üzerine Çeken Ebru Şallı'dan İlk Açıklama Geldi!

2019 senesinde dünyaevine girdiği iş insanı Uğur Akkuş'la sık sık evliliğiyle ilgili çıkan iddialarla konuşulan Ebru Şallı geçtiğimiz gün ortaya çıkan bir haberle gündeme damgasını vurmuştu. Uğur Akkuş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Ebru Şallı ile evliliklerinin bittiğini açıklamıştı. Bunun üzerine gözler Ebru Şallı'dan gelecek ilk açıklamaya dönmüştü ki kendisinden şaşırtan bir paylaşım geldi! Pilates yaparken pozunu paylaşan isim haberlerin ardından yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Kısa süre sonra Şallı'dan ayrılıkla ilgili ilk açıklama geldi. Gelin detaylara birlikte bakalım 👇