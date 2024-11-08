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Uğur Akkuş Kimdir? Ebru Şallı'ya Boşanma Davası Açan Uğur Akkuş Ne İş Yapıyor?

Uğur Akkuş Kimdir? Ebru Şallı'ya Boşanma Davası Açan Uğur Akkuş Ne İş Yapıyor?

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
08.11.2024 - 10:30

İş insanı Uğur Akkuş, iş dünyasının dışında magazin gündeminde de adı geçen isimler arasında yer alıyor. Ebru Şallı ile boşanma aşamasında olan Akkuş'un evliliği hakkında yaptığı açıklamalar yakından takip ediliyor. Uğur Akkuş'un kim olduğu ve ne iş yaptığı merak ediliyor. Peki, A&S Yatırım Holding kurucu başkanı Uğur Akkuş kimdir? Uğur Akkuş ne iş yapıyor? 

İşte, detaylar...

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Uğur Akkuş Kimdir?

Uğur Akkuş Kimdir?

Uğur Akkuş, 15 Ağustos 1981 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Türkiye ve Almanya'da eğitim alan Akkuş, önce Bilkent Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu. Daha sonra Almanya Essen-Duisburg Üniversitesi’nde eğitim hayatına devam ettiği sırada ticarete atıldı. Bu nedenle Almanya'daki eğitimine ara verdi.

Uğur Akkuş'un Mesleği Nedir? İşte Uğur Akkuş'un Kariyer Hayatı

Uğur Akkuş'un Mesleği Nedir? İşte Uğur Akkuş'un Kariyer Hayatı

İş dünyasında adından söz ettiren Uğur Akkuş, A&S Yatırım Holding'in kurucu başkanıdır. A&S Yatırım Holding ise Gayrimenkul - İnşaat, Finans ve Varlık Yönetimi, Yatırım Danışmanlığı, İhracat, Turizm, Enerji, Madencilik, Eğitim, Medya ve Perakende alanlarında faaliyet gösteren 22 şirketten oluşan yabancı ortaklı bir Türk şirketidir. 

Uğur Akkuş, kariyer hayatı boyunca iş insanı kimliği ile dernek ve kurul ürelikleri yapmıştır. Ayrıca konsey başkan yardımcılığı görevleride de yer aldı. Akkuş, Dış ekonomik ilişkiler kurulu Kuveyt iş konseyi başkan yardımcılığı ve Suudi Arabistan iş konseyi başkan yardımcılığı görevlerini üstlendi.

İş insanı Akkuş ayrıca, Türk Amerikan iş adamları derneği yüksek istişare kurulu üyeliği, KUVİD Derneği kurucu üyeliği ve yönetim kurulu üyeliği görevinde de bulundu. 2020 ve 2021 yıllarında 'Türkiye'nin 40 yaş altı En İyi CEO'su' ödülüne layık görüldü. 2022 yılında State Of The African Diaspora (SOAD) Amerika başkanı olarak seçildi.

Uğur Akkuş'un Kitapları

Uğur Akkuş'un Kitapları

İş insanı Uğur Akkuş, 2020 yılında 'Süper Güç Türkiye' adlı ekonomi kitabını yazdı. 2022 yılında ise 'Android Sevgilim' adlı ikinci kitabını yazdı.

Uğur Akkuş'un Özel Hayatı

Uğur Akkuş'un Özel Hayatı

Uğur Akkuş, ilk eşi Gonca Akkuş ile 10 evli kalmıştır. 2019 yılında Ebru Şallı ile dünyaevine giren Akkuş'un ilk evliliğinden ise 2 çocuğu bulunmaktadır.

Uğur Akkuş ile Ebru Şallı Neden Boşanıyor?

Uğur Akkuş ile Ebru Şallı Neden Boşanıyor?

Sosyal medya hesabı üzerinden evliliğini bitirme karar kararı aldığını duyuran Akkuş, ayrılık sebebinin ise 'mutsuzluk' olduğunu açıkladı. Daha sonra Ebru Şallı'ya karşı ağır bir ithamda bulunarak evliliği hakkında sert ifadelerle dikkat çeken bir açıklama yaptı: 'Her şey para ve maddiyatmış'

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