Uğur Akkuş Kimdir? Ebru Şallı'ya Boşanma Davası Açan Uğur Akkuş Ne İş Yapıyor?

İş dünyasında adından söz ettiren Uğur Akkuş, A&S Yatırım Holding'in kurucu başkanıdır. A&S Yatırım Holding ise Gayrimenkul - İnşaat, Finans ve Varlık Yönetimi, Yatırım Danışmanlığı, İhracat, Turizm, Enerji, Madencilik, Eğitim, Medya ve Perakende alanlarında faaliyet gösteren 22 şirketten oluşan yabancı ortaklı bir Türk şirketidir.

Uğur Akkuş, kariyer hayatı boyunca iş insanı kimliği ile dernek ve kurul ürelikleri yapmıştır. Ayrıca konsey başkan yardımcılığı görevleride de yer aldı. Akkuş, Dış ekonomik ilişkiler kurulu Kuveyt iş konseyi başkan yardımcılığı ve Suudi Arabistan iş konseyi başkan yardımcılığı görevlerini üstlendi.

İş insanı Akkuş ayrıca, Türk Amerikan iş adamları derneği yüksek istişare kurulu üyeliği, KUVİD Derneği kurucu üyeliği ve yönetim kurulu üyeliği görevinde de bulundu. 2020 ve 2021 yıllarında 'Türkiye'nin 40 yaş altı En İyi CEO'su' ödülüne layık görüldü. 2022 yılında State Of The African Diaspora (SOAD) Amerika başkanı olarak seçildi.