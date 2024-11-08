Uğur Akkuş Kimdir? Ebru Şallı'ya Boşanma Davası Açan Uğur Akkuş Ne İş Yapıyor?
Uğur Akkuş Kimdir? Ebru Şallı'ya Boşanma Davası Açan Uğur Akkuş Ne İş Yapıyor?
İş insanı Uğur Akkuş, iş dünyasının dışında magazin gündeminde de adı geçen isimler arasında yer alıyor. Ebru Şallı ile boşanma aşamasında olan Akkuş'un evliliği hakkında yaptığı açıklamalar yakından takip ediliyor. Uğur Akkuş'un kim olduğu ve ne iş yaptığı merak ediliyor. Peki, A&S Yatırım Holding kurucu başkanı Uğur Akkuş kimdir? Uğur Akkuş ne iş yapıyor?
İşte, detaylar...
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Uğur Akkuş Kimdir?
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