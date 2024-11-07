Güzel Başladı Çirkin Bitti: Ebru Şallı'ya Boşanma Davası Açtığını Duyuran Uğur Akkuş'tan "Mutsuzum" Açıklaması
Güzel Başladı Çirkin Bitti: Ebru Şallı'ya Boşanma Davası Açtığını Duyuran Uğur Akkuş'tan "Mutsuzum" Açıklaması
Fitliği ve güzelliği ile sık sık gündeme gelen Ebru Şallı, açıklamaları ile de çok konuşuluyor. Şallı, 2019 yılında Uğur Akkuş ile dünyaevine girmişti. Evliliği hakkındaki iddialar ile de gündeme gelen Ebru Şallı bu kez üzücü bir haber ile gündemde. Şallı'nın eşi Uğur Akkuş, geçtiğimiz saatlerde Instagram hesabından yaptığı paylaşım ile Şallı'ya boşanma davası açtığını duyurdu. Akkuş'un ağır ithamları gündem oldu.
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Fit duruşu ve güzelliği ile yıllardır görenleri byüleyen Ebru Şallı'yı mutlaka tanıyorsunuzdur. Spor ve sağlıklı yaşama verdiği önem ile bilinen Şallı, özel hayatı ve açıklamaları ile magazin gündeminin de en çok konuşulan isimlerinden biri.
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Ünlü isim 2019 yılında Uğur Akkuş ile nikah masasına oturmuş ve yıllarca eşi ve evliliği hakkındaki iddialar ile gündeme gelmişti hatırlarsanız.
Eşi ve evliliği hakkındaki tüm iddiaların üzerini kısa ve öz yorumları ile kapatmayı tercih eden Şallı, şiddet, aldatma ve dolandırıcılık içeren iddialar hakkında da çoğu zaman sessiz kalmayı tercih etmişti.
Ünlü çift bu kez beklenmedik bir haber ile gündeme geldi! Uğur Akkuş, Instagram hesabından yaptığı paylaşım ile Ebru Şallı'ya boşanma davası açtığını duyurdu.
7 yıldır birliktelik yaşadığı Ebru Şallı ile birlikteliğini sonlandırmak için dava açan Akkuş, herkesin bu konuda bir şeyler yazıp çizeceğini düşündüğü için önce kendi açıklama yapmak istediğini belirtti.
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Evliliğini bitirme sebebinin 'mutsuzluk' olduğunu belirten Akkuş, Ebru Şallı hakkında ağır ithamlarda bulunarak "Ben bu ilişkiyi aşk, sevgi evliliği zannetmiştim ama meğer her şey para ve maddiyatmış" açıklamalarında bulundu.
Sosyal medya hesabında günlük paylaşımlarına devam eden Ebru Şallı'dan ise konuya dair herhangi bir açıklama henüz gelmedi.
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