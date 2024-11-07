Güzel Başladı Çirkin Bitti: Ebru Şallı'ya Boşanma Davası Açtığını Duyuran Uğur Akkuş'tan "Mutsuzum" Açıklaması

Fitliği ve güzelliği ile sık sık gündeme gelen Ebru Şallı, açıklamaları ile de çok konuşuluyor. Şallı, 2019 yılında Uğur Akkuş ile dünyaevine girmişti. Evliliği hakkındaki iddialar ile de gündeme gelen Ebru Şallı bu kez üzücü bir haber ile gündemde. Şallı'nın eşi Uğur Akkuş, geçtiğimiz saatlerde Instagram hesabından yaptığı paylaşım ile Şallı'ya boşanma davası açtığını duyurdu. Akkuş'un ağır ithamları gündem oldu.