Nükhet Duru'dan Endişelendiren Haber: Evinde Yaşadığı Talihsiz Kaza Nedeniyle Ayak Bileğini Sakatladı!
Nükhet Duru'dan Endişelendiren Haber: Evinde Yaşadığı Talihsiz Kaza Nedeniyle Ayak Bileğini Sakatladı!
70'li ve 80'li yılların en popüler sanatçılarından biri olan Nükhet Duru, açıklamaları ile sık sık gündeme geliyor. Ünlü sanatçı geçtiğimiz günlerde İran'daki başörtü eyleminden haberinin olmadığını söylediği röportajı ile çok konuşulmuştu. Duru, bu kez endişelendiren bir haber ile gündeme geldi. ODA TV'nin haberine göre Nükhet Duru, evinde yaşadığı talihsiz kaza sonucunda ayak bileğini sakatladı. Ünlü şarkıcının 6 Kasım'daki konseri iptal edildi.
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70'li ve 80'li yılların en popüler sanatçılarından biri olan Nükhet Duru'yu mutlaka tanıyorsunuzdur. Ünlü şarkıcı günümüzde de konserlerine hız kesmeden devam ediyor.
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Ünlü şarkıcı açıklamaları ve paylaşımları ile magazin gündeminin de en çok konuşulan isimlerinden bir tanesi biliyorsunuz ki.
Son olarak İran'daki başörtü eylemi hakkında sorulan sorulara verdiği yanıtlar ve mimikleri ile gündeme gelen Nükhet Duru, bu kez endişelendiren bir haber ile gündeme geldi.
ODA TV'nin haberine göre ünlü şarkıcı Nükhet Duru, evinde yaşadığı talihsiz kaza sonucunda ayak bileğini sakatladı.
Nükhet Duru'nun 6 Kasım'da yapılması planlanan konseri yaşadığı rahatsızlık nedeni ile ileri bir tarihe ertelendi.
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