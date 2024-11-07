Nükhet Duru'dan Endişelendiren Haber: Evinde Yaşadığı Talihsiz Kaza Nedeniyle Ayak Bileğini Sakatladı!

70'li ve 80'li yılların en popüler sanatçılarından biri olan Nükhet Duru, açıklamaları ile sık sık gündeme geliyor. Ünlü sanatçı geçtiğimiz günlerde İran'daki başörtü eyleminden haberinin olmadığını söylediği röportajı ile çok konuşulmuştu. Duru, bu kez endişelendiren bir haber ile gündeme geldi. ODA TV'nin haberine göre Nükhet Duru, evinde yaşadığı talihsiz kaza sonucunda ayak bileğini sakatladı. Ünlü şarkıcının 6 Kasım'daki konseri iptal edildi.