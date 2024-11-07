Armağan Çağlayan, Narin Güran Davasına Katıldığı İçin Tepki Çeken Gülben Ergen'in Arkasında Durdu!
Armağan Çağlayan, Narin Güran Davasına Katıldığı İçin Tepki Çeken Gülben Ergen'in Arkasında Durdu!
Geçtiğimiz aylarda Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan Narin tüm ülkeyi yasa boğmuştu. Korkunç bir cinayete kurban gittiği ortaya çıkan küçük Narin'in duruşması ise bugün görüldü. Sanıklar Yüksel Güran, Enes Güran, Salim Güran ve Nevzat Bahtiyar Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. Duruşma salonunda yerini alan isimlerden biri de Gülben Ergen oldu. Davaya katıldığı için eleştirilen Ergen'e Armağan Çağlayan'dan tam destek geldi.
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Narin Güran, Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde evinden çıktıktan sonra kaybolmuş ve küçük Narin'in cansız bedeni kaybının 19. gününde Eğertutmaz Deresi'nde bir çuval içerisinde bulunmuştu.
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Küçük Narin'in vefatı ve cinayetin detayları tüm ülkeyi yasa boğarken Güran ailesine tepkiler günden güne büyümüş yaşananların cinayet olduğu ortaya çıktıktan sonra 12 kişi tutuklanmıştı.
Tutuklular arasında yer alan anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran, amca Salim Güran ve cesedi taşıdığını itiraf eden Nevzat Bahtiyar'ın duruşması bugün Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.
Duruşma salonunda yerini alan isimlerden bir tanesi de Narin davasını ilk günden bu yana takip eden ve sosyal medya paylaşımları ile sesini duyurmaya çalışan Gülben Ergen oldu.
Ancak Gülben Ergen'in duruşmaya aktılması bazı avukatlar ve sosyal medya kullanıcıları tarafından tepkiyle karşılandı. Avukatların "İçeri girmek için Gülben Ergen mi olmak gerekiyor?" çıkışları da dikkat çekti.
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Ergen'in Narin Güran davasında yer almasını destekleyen isimlerden biri de Armağan Çağlayan oldu. Çağlayan X hesabından yaptığı paylaşım ile Ergen'e destek verirken ünlü şarkıcıyı eleştiren bir takipçisine de sert çıkıştı.
Çağlayan, "Burada tepki gösterilmesi gereken Gülben Hanım değil, ilgi göreceği çok belli olan bir yargılamayı daha geniş bir salonda yapmayan heyettir. Bir meslektaşımın aleni yapılan bir duruşmada Gülben Hanım’ı hedef alması, doğruda değil, yargılama usulüne de aykırı." açıklamalarında bulundu 👇🏻
Çağlayan'ın paylaşımına avukat bir sosyal medya kullanıcısından ise "Yargılamayı takip etmek isteyen onca avukat varken, hukukçu olmayan şahsın "ünlü" olması sebebiyle duruşmayı takip etmesi nasıl bir katkı sağlayabilir?" yorumu geldi 👇🏻
Armağan Çağlayan ise Ergen'i eleştiren takipçisine "O zaman bundan sonra da bazı davalarda “ kamuoyu” oluşturmak, “baskı gurubu” oluşturmak için, sosyal medya kullanmayın avukat hanım. Hatta takipçisi fazla olan hesaplara da , tivit atması için baskı yapmayın!" yanıtını verdi.
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