Armağan Çağlayan, Narin Güran Davasına Katıldığı İçin Tepki Çeken Gülben Ergen'in Arkasında Durdu!

Geçtiğimiz aylarda Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan Narin tüm ülkeyi yasa boğmuştu. Korkunç bir cinayete kurban gittiği ortaya çıkan küçük Narin'in duruşması ise bugün görüldü. Sanıklar Yüksel Güran, Enes Güran, Salim Güran ve Nevzat Bahtiyar Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. Duruşma salonunda yerini alan isimlerden biri de Gülben Ergen oldu. Davaya katıldığı için eleştirilen Ergen'e Armağan Çağlayan'dan tam destek geldi.