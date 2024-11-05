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Sevgilisini Darp Ettiği İddia Edilen Yüzyüzeyken Konuşuruz Gitaristi Can Tunaboylu'nun Davasında Karar Verildi

Sevgilisini Darp Ettiği İddia Edilen Yüzyüzeyken Konuşuruz Gitaristi Can Tunaboylu'nun Davasında Karar Verildi

Beyza İçgöz
Beyza İçgöz - Magazin Editörü
05.11.2024 - 15:35

Yüzyüzeyken Konuşuruz'un gitaristi Can Tunaboylu'nun sevgilisini darp ettiği iddia edilmişti. ODA TV'nin haberine göre ünlü gitaristin davasında karar verildi.

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Yüzyüzeyken Konuşuruz grubunun ünlü gitaristi Can Tunaboylu, sevgilisi Aybike Çelik tarafından darp iddiası ile geçtiğimiz yıl şikayet edilmiş ve Çelik, Tunaboylu'ya dava açmıştı hatırlarsanız.

Yüzyüzeyken Konuşuruz grubunun ünlü gitaristi Can Tunaboylu, sevgilisi Aybike Çelik tarafından darp iddiası ile geçtiğimiz yıl şikayet edilmiş ve Çelik, Tunaboylu'ya dava açmıştı hatırlarsanız.

Geçtiğimiz günlerde Sabah'tan Arzu Kaya'nın haberine göre ünlü gitaristin davasında 4 yıl 6 ay hapsi istenmiş, Tunaboylu'nun annesinin savunması ise çok konuşulmuştu.

Geçtiğimiz günlerde Sabah'tan Arzu Kaya'nın haberine göre ünlü gitaristin davasında 4 yıl 6 ay hapsi istenmiş, Tunaboylu'nun annesinin savunması ise çok konuşulmuştu.

Detayları burada anlatmıştık 👇🏻

ODA TV'nin haberine göre Tunaboylu'nun bugün gerçekleşen karar duruşması Anadolu 37. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülürken davaya sanık Can Tunaboylu, müşteki Aybike Çelik, tanıklar ve taraf avukatları katılım sağladı.

ODA TV'nin haberine göre Tunaboylu'nun bugün gerçekleşen karar duruşması Anadolu 37. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülürken davaya sanık Can Tunaboylu, müşteki Aybike Çelik, tanıklar ve taraf avukatları katılım sağladı.

Tunaboylu, duruşmada Aybike Çelik'i hayatında zorla tutmadığını belirterek "Sonrasında da 2 hafta boyunca ilişkimiz devam etti. Hastaneye götürmek istediğimde kendisi kabul etmedi. Kolunu da o sürede kullanabiliyordu, kırık gibi değildi. Beni sosyal medyada linç ettikten sonra yüzlerce paylaşım yaptı, bir kere cevap vermedim. Ben sizin adaletinize güveniyorum. Beraatimi istiyorum" açıklamalarında bulundu.

Tunaboylu, duruşmada Aybike Çelik'i hayatında zorla tutmadığını belirterek "Sonrasında da 2 hafta boyunca ilişkimiz devam etti. Hastaneye götürmek istediğimde kendisi kabul etmedi. Kolunu da o sürede kullanabiliyordu, kırık gibi değildi. Beni sosyal medyada linç ettikten sonra yüzlerce paylaşım yaptı, bir kere cevap vermedim. Ben sizin adaletinize güveniyorum. Beraatimi istiyorum" açıklamalarında bulundu.

Dava hakimi Tunaboylu'nun hakaret suçundan beraatine karar verirken kasten yaralama suçundan ise Tunaboylu'nun 1 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti.

Dava hakimi Tunaboylu'nun hakaret suçundan beraatine karar verirken kasten yaralama suçundan ise Tunaboylu'nun 1 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti.
onedio.com

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