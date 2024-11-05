Önce Yüzü Şimdi Boynu: Canlı Yayın Açan Dilan Polat'ın Boynundaki İzler Dikkatlerden Kaçmadı!

Tahliye edildikten sonra sosyal medya paylaşımları ile sık sık gündeme gelmeye devam eden Dilan Polat, geçtiğimiz haftalarda yüzündeki morluklar ile gündeme gelmişti. Geçtiğimiz saatlerde canlı yayın açan ünlü fenomen bu kez de boynundaki izler nedeniyle dikkat çekti.