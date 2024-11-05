Önce Yüzü Şimdi Boynu: Canlı Yayın Açan Dilan Polat'ın Boynundaki İzler Dikkatlerden Kaçmadı!
Önce Yüzü Şimdi Boynu: Canlı Yayın Açan Dilan Polat'ın Boynundaki İzler Dikkatlerden Kaçmadı!
Tahliye edildikten sonra sosyal medya paylaşımları ile sık sık gündeme gelmeye devam eden Dilan Polat, geçtiğimiz haftalarda yüzündeki morluklar ile gündeme gelmişti. Geçtiğimiz saatlerde canlı yayın açan ünlü fenomen bu kez de boynundaki izler nedeniyle dikkat çekti.
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Tahliye olur olmaz sosyal medya hesaplarına geri dönüş yapan ve gün içerisinde onlarca hikaye atmaya devam eden Dilan Polat, sosyal medya paylaşımları ile sık sık gündeme geliyor biliyorsunuz ki.
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Çoğu zaman mutlu aile pozlarını art arda sıralayan Dilan Polat, kimi zamanda yediğini içtiğiniz gezdiğini paylaşmaya son gaz devam etse de geçtiğimiz haftalarda sürekli yüzünü gizlemesi dikkat çekmişti hatırlarsanız.
Daha sonra Polat'ın yüzünde ve gözünde morluklar olduğu görülmüş, Dilan Polat ise morlukların nedeninin yüzüne vitamin takviyesi yaptırması olduğunu açıklamıştı.
Geçtiğimiz saatlerde Instagram hesabından canlı yayın açan Dilan Polat, bu kez de boynundaki izler ile gündeme geldi.
Yayında, "Geçen sene bugün tutuklanmıştık. Bu saatlerde Silivri'ye gidiyorduk. Neyse konuyu kapatalım. Hatırlamak ve düşünmek istemiyorum o zamanları" açıklamalarında bulunan Polat, boynundaki izler hakkında sorulan soruları da yanıtladı.
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Dilan Polat dudağına ve boynuna işlem yaptırdığını ve izlerin nedeninin bu olduğunu söylese de takipçileri Polat'ın cevabına pek inanmadı.
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