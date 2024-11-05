İran'daki Başörtü Eyleminden Habersiz Olduğunu Söyleyen Nükhet Duru'nun Tavırları Tepki Çekti!
İran'daki Başörtü Eyleminden Habersiz Olduğunu Söyleyen Nükhet Duru'nun Tavırları Tepki Çekti!
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Hatırlarsanız geçtiğimiz günlerde genç bir kadının İran'ın başkenti Tahran'daki İslam Azad Üniversitesi'nin kampüsünde iç çamaşırlarıyla gerçekleştirdiği protesto büyük yankı uyandırmıştı.
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İran’da "uygunsuz başörtüsü" gerekçesiyle güvenlik güçlerinin saldırısına uğrayan genç, kıyafet yasaklarına karşı hükümeti protesto etmesinin sonucunda İran polisi tarafından tutuklanmıştı.
Geçtiğimiz günlerde bir davet çıkışında görüntülenen Nükhet Duru'ya da dünyada yankı uyandıran genç kadının protestosu soruldu.
Nükhet Duru'nun yaşananlardan haberinin olmadığını söylemesi, mimikleri ve tavırları ise sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti.
Gelin önce o anlara bakalım 👇🏻
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Şimdi de sosyal medya kullanıcılarının yorumlarına bir göz atalım 👇🏻
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