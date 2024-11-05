Sahnede Ereksiyon Olduğu İddia Edilen Sinan Akçıl'ın Görüntüleri Sosyal Medya Kullanıcılarının Diline Düştü
Sahnede Ereksiyon Olduğu İddia Edilen Sinan Akçıl'ın Görüntüleri Sosyal Medya Kullanıcılarının Diline Düştü
Geçtiğimiz saatlerde Semicenk'ten sonra Sinan Akçıl'ın da sahnede ereksiyon olduğu iddia edildi. Akçıl'ın o görüntüleri sosyal medya kullanıcılarının diline fena düştü.
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Hem şarkıları, hem konserleri hem de tuhaf açıklamaları ve çıkışlarıyla magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Sinan Akçıl'ı mutlaka tanıyorsunuzdur.
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Özel hayatıyla da sık sık gündeme gelen Sinan Akçıl, kimi zaman açıklamaları nedeniyle çok eleştiriliyor kimi zaman kaslı pozlarıyla beğeni topluyor biliyorsunuz ki.
Ünlü sanatçı bu kez de geçtiğimiz günlerde Kahramanmaraş konserindeki görüntüler ile gündeme geldi. Sahnede ereksiyon olduğu iddia edilen Sinan Akçıl'ın o görüntüleri sosyal medya kullanıcılarının diline fena düştü.
Gelin Akçıl'ın o anlarına kim ne demiş birlikte bakalım!
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