Bir Markanın Kış Koleksiyonu İçin Kamera Karşısına Geçen Kıvanç Tatlıtuğ'un Alacağı Ücret Dudak Uçuklattı!

Oğlu Kurt Efe için İngiltere'ye taşınacağı söylenen Kıvanç Tatlıtuğ, çalıştığı bir jean markasıyla anlaşmasını yeniledi. Markanın sonbahar-kış koleksiyonu için kamera karşısına geçecek ünlü oyuncunun alacağı ücret ise dudak uçuklattı!