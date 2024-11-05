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Bir Markanın Kış Koleksiyonu İçin Kamera Karşısına Geçen Kıvanç Tatlıtuğ'un Alacağı Ücret Dudak Uçuklattı!

Bir Markanın Kış Koleksiyonu İçin Kamera Karşısına Geçen Kıvanç Tatlıtuğ'un Alacağı Ücret Dudak Uçuklattı!

Beyza İçgöz
Beyza İçgöz - Magazin Editörü
05.11.2024 - 09:01

Oğlu Kurt Efe için İngiltere'ye taşınacağı söylenen Kıvanç Tatlıtuğ, çalıştığı bir jean markasıyla anlaşmasını yeniledi. Markanın sonbahar-kış koleksiyonu için kamera karşısına geçecek ünlü oyuncunun alacağı ücret ise dudak uçuklattı!

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Yakışıklılığı, başarılı oyunculuğu ve mutlu aile tablosuyla magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Kıvanç Tatlıtuğ'u mutlaka tanıyorsunuzdur.

Yakışıklılığı, başarılı oyunculuğu ve mutlu aile tablosuyla magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Kıvanç Tatlıtuğ'u mutlaka tanıyorsunuzdur.

Her açıklaması her projesi hatta her adımı ile olay olmayı başaran Tatlıtuğ, 2016 yılında biricik sevgilisi Başak Dizer ile dünyaevine girmiş, ikilinin 2022 yılında Kurt Efe isminde bir de oğulları olmuştu hatırlarsanız.

Her açıklaması her projesi hatta her adımı ile olay olmayı başaran Tatlıtuğ, 2016 yılında biricik sevgilisi Başak Dizer ile dünyaevine girmiş, ikilinin 2022 yılında Kurt Efe isminde bir de oğulları olmuştu hatırlarsanız.

Hatırlarsanız ünlü çiftin geçtiğimiz günlerde Kurt Efe'nin eğitimi için İngiltere'ye taşınma kararı alması çok konuşulmuştu.

Hatırlarsanız ünlü çiftin geçtiğimiz günlerde Kurt Efe'nin eğitimi için İngiltere'ye taşınma kararı alması çok konuşulmuştu.

Detayları burada anlatmıştık 👇🏻

Kıvanç Tatlıtuğ, bu kez de 14 yıldır reklam yüzü olduğu jean markasından yeni sezonda alacağı ücret ile gündeme geldi.

Kıvanç Tatlıtuğ, bu kez de 14 yıldır reklam yüzü olduğu jean markasından yeni sezonda alacağı ücret ile gündeme geldi.

Markanın sonbahar-kış koleksiyonu için kamera karşısına geçen Tatlıtuğ'un yeni anlaşmasından 40 milyon TL kazanacağı iddia edildi.

Markanın sonbahar-kış koleksiyonu için kamera karşısına geçen Tatlıtuğ'un yeni anlaşmasından 40 milyon TL kazanacağı iddia edildi.

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