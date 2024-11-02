Gidiyor Gönlümüzün Efendisi: Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer Oğullarının Eğitimi İçin Türkiye'den Taşınıyor!
Gidiyor Gönlümüzün Efendisi: Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer Oğullarının Eğitimi İçin Türkiye'den Taşınıyor!
Magazinin en gözde çiftilerinden biri olan Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer oğulları Kurt Efe'nin eğitimi için Türkiye'den taşınmaya karar verdi. Sabah'ın haberine göre çiftin taşınacağı ülke belli oldu.
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Birçok kişiye göre ülkenin en yakışıklı isimlerinden biri olan Kıvanç Tatlıtuğ'u tanımayan yoktur diye düşünüyoruz!
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Gerek açıklamaları gerek centilmen tavırları gerekse başarıları ile her daim gündemde olmayı başaran Tatlıtuğ, 2016 yılından beri de Başak Dizer ile evli biliyorsunuz ki.
Her kareleri ile takipçilerini aşka boğan ünlü çiftin 2022 yılında Kurt Efe isimli bir de oğulları olmuş, çekirdek aileleri tamamlanmıştı hatırlarsanız.
Zaman su gibi akıp geçer, Kurt Efe de yavaş yavaş büyürken Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer oğulları için radikal bir karar aldı.
Sabah’ın haberine göre Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi Başak Dizer oğulları Kurt Efe'nin eğitimi için Türkiye'den taşınarak İngiltere'ye yerleşecek. İstanbul'daki düzenlerini de bozmayı düşünmeyen çift, yakın zamanda kreşe başlayacak olan oğullarının eğitimine Londra'da başlamasını istiyor.
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