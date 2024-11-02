Eski Sevgililerinden Bahseden İrem Derici Google'ın Hafızasına Sitem Etti: "Aile Albümüne Döndü"
Eski Sevgililerinden Bahseden İrem Derici Google'ın Hafızasına Sitem Etti: "Aile Albümüne Döndü"
Geçtiğimiz günlerde Seçkin Süngüç ve Fezi Altun ''Bize Kaldı'' Youtube programına konuk olan İrem Derici, eski sevgililerinden bahsederken Google'ın görsel hafızasına da sitem etti.
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Müzik dünyasının başarılı ismi İrem Derici'yi mutlaka tanıyorsunuzdur. Ünlü şarkıcı deli dolu tavırları, samimiyeti ve dilimize dolanan şarkılarıyla magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden bir tanesi.
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Özellikle açıklamaları ve dobralığıyla sık sık gündemimizdeki yerini alan Derici, laflarını hiç mi hiç esirgemediği için kimi zaman tepki toplarken kimi zaman da ayakta alkışlanıyor.
Kariyerinde başarı basamaklarını adım adım tırmanan ünlü şarkıcının aşk hayatı için aynı şeyi söylemek ise ne yazık ki mümkün değil. Bugüne kadar yanında birçok isim gördüğümüz Derici, hala aradığını bulamadı biliyorsunuz ki.
Geçtiğimiz günlerde Seçkin Süngüç ve Fezi Altun ''Bize Kaldı'' Youtube programına konuk olan İrem Derici, konu eski sevgililerine gelince yine yaptı yapacağını!
"Hayatımda ‘biraz toparlansa daha iyi olur’ diyeceğim şey gönül işlerim olurdu" diyen Derici, Google'ın görsel hafızasına sitem ederek "Google’da İrem Derici’nin sevgilileri yazınca çıkan fotoğraflar bir aile albümüne döndü" açıklamalarında bulundu.
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Ünlü şarkıcı aynı zamanda "Onları hafızamdan değil ama Google’dan silmek isterdim" diyerek "Görsem yüzüne bile bakmam diyeceğin biri var mı?" sorusuna da "Daha kötüsü var. Görsem balgam atarım suratına ve bildiğim bütün küfürleri, ki bu dağarcık bende geniştir bilirsin, ederim diyeceklerim de var." yantını verdi.
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