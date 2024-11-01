Meğer Bir Değil İki Bebek Varmış: Aşk Yeniden'in Selim Bebeklerinin Son Halini Mutlaka Görmelisiniz!
Meğer Bir Değil İki Bebek Varmış: Aşk Yeniden'in Selim Bebeklerinin Son Halini Mutlaka Görmelisiniz!
Bir döneme damgasını vuran esamesi ise hala okunan Aşk Yeniden dizisinin Selim bebeklerinin şimdiki halini mutlaka görmelisiniz!
KAYNAK: TV100
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2015 ve 2016 yıllarında yayınlanan ve dönemine damga vuran yapımlardan biri olan romantik komedi dizisi Aşk Yeniden'i mutlaka hatırlıyorsunuzdur.
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Başrollerinde Özge Özpirinçci ve Buğra Gülsoy'un yer aldığı dizi, günümüzde hala izlenmekle birlikte Fatih Şekercizade'nin de hala birçok kişi için mükemmel erkek biliyorsunuz!
Tabii bir de ikilinin tatlı mı tatlı bir Selim bebeği vardı. Peki hem tatlılığı hem güzelliği ile o dönemin en "maşallah" alan bebek oyuncularından biri olan minik Selim'i iki bebeğin canlandırdığını biliyor muydunuz?
Evet, yanlış duymadınız! Aşk Yeniden'in Selim bebeğini, 2014 doğumlu Yağız ve Yiğit isimli tek yumurta ikizleri canlandırmıştı.
TV100'ün haberine göre Aşk Yeniden'den sonra başka bir projede yer almayan ikizlerin son halleri ise görenleri şaşırttı!
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İşte Aşk Yeniden'in Selim'i Yağız ve Yiğit kardeşler 👇🏻
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