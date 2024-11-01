Acun Ilıcalı Kutladı: 11. Yaşını Kutlayan Melisa Ilıcalı Şeyma Subaşı'nın Estetiksiz Haline Benzetildi!
Acun Ilıcalı Kutladı: 11. Yaşını Kutlayan Melisa Ilıcalı Şeyma Subaşı'nın Estetiksiz Haline Benzetildi!
Acun Ilıcalı geçtiğimiz saatlerde kızı Melisa Ilıcalı'nın 11. yaş partisinden kareler paylaştı. Melisa'nın Şeyma Subaşı'nın estetiksiz haline olan benzerliği dikkatlerden kaçmadı!
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Influencerların gözde isimlerinden biri olan Şeyma Subaşı'yı hepimiz Acun Ilıcalı ile yaşadığı yasak aşk sayesinde tanıdık biliyorsunuz ki.
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Hatta Acun Ilıcalı'nın sunuculuk yaptığı yarışmaya katılan Subaşı'nın o dönem Ilıcalı'yla yaşadığı ilişki gündemde adeta bomba etkisi yaratmıştı.
8 yıllık beraberliğin ardından 2017 yılında dünyaevine giren çiftin evlilikleri ise çok uzun sürmemiş ve Ilıcalı ile Subaşı 2018 yılında boşanmıştı.
İkilinin 2013 yılında dünyaya gelen kızları Melisa Ilıcalı'ıyı ise mutlaka tanıyorsunuzdur. Hem Acun Ilıcalı'nın hem Şeyma Subaşı'nın yanında sık sık gördüğümüz Melisa geçtiğimiz saatlerde 11 yaşına girdi!
Acun Ilıcalı ise kızının doğum gününü Instagram hesabından paylaştığı parti kareleri ile kutlayarak paylaşımına "Canım kızım nice mutlu yılların olsun ❤️❤️❤️❤️❤️" notunu düştü.
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Melisa Ilıcalı büyüdükçe annesine daha çok benzetilse de Ilıcalı'nın doğum günü karelerindeki hali Şeyma Subaşı'nın estetiksiz haline fena benzetildi.
Gelin sosyal medya kullanıcılarının yorumlarına bir bakalım 👇🏻
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Peki sizce Melisa Ilıcalı Şeyma Subaşı'nın estetiksiz haline benziyor mu? Yorumlarda buluşalım!
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