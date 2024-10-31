"Fifty Shades of Serenay": Serenay Sarıkaya Sevgilisi Mert Demir'le Buram Buram Aşk Kokan Karelerini Sıraladı!
"Fifty Shades of Serenay": Serenay Sarıkaya Sevgilisi Mert Demir'le Buram Buram Aşk Kokan Karelerini Sıraladı!
Serenay Sarıkaya Instagram hesabından yayınladığı paylaşımında sevgilisi Mert Demir'le aşk dolu pozlarını art arda sıraladı. Ünlü oyuncu paylaşımına 'Fifty shades of me' notunu düştü.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Aurasıyla herkesi kendine hayran bırakan, rol aldığı her yapımla izleyiciyi ekran başına kitleyen Serenay Sarıkaya son dönemlerde kariyerinden çok özel hayatı ile gündemde biliyorsunuz ki.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bir süredir ünlü şarkıcı Mert Demir ile aşk yaşayan Serenay Sarıkaya, kimi zaman ilişkisi nedeniyle çok eleştirilse de tüm olumsuz yorumlara kulağını kapatmış durumda desek yeri.
Geçtiğimiz haftalarda ikilinin ayrıldığı ve Mert Demir'in barışmak için bir aşk şarkısı yazdığı bile iddia edilmişti hatırlarsanız.
Sarıkaya ve Demir çiftini yan yana çok sık göremesek de ikilinin ilişkilerini sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşım ve yorumlar ile takip ediyoruz. Bu seferki paylaşım da Serenay Sarıkaya'dan geldi 👇🏻
Paylaşımına "fifty shades of me🥂🤍" notunu düşen Serenay Sarıkaya, kendi pozlarını art arda sıralarken aralara biricik sevgilisi Mert Demir'le olan pozlarını serpiştirmeyi de ihmal etmedi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Tabii ki Serenay Sarıkaya'nın yeni paylaşımı sosyal medya kullanıcıları tarafından hem beğeni hem yorum yağmuruna tutuldu.
Gelin, Sarıkaya'nın paylaşımına kim ne demiş birlikte bakalım!
👇🏻
👇🏻
👇🏻
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇🏻
👇🏻
👇🏻
👇🏻
👇🏻
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇🏻
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın