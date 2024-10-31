İstanbul'u Terk Ediyor! 29 Ekim'de İzmir'de Sahne Alan Murat Boz İzmir'e Taşınacağını Açıkladı!
İstanbul'u Terk Ediyor! 29 Ekim'de İzmir'de Sahne Alan Murat Boz İzmir'e Taşınacağını Açıkladı!
Geçtiğimiz günlerde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın hayata geçirdiği “Türkiye Kültür Yolu Festivali” kapsamında İzmir'de sahne aldı. Ünlü şarkıcı konseri sırasında İzmir'e taşınmayı düşündüğünü belirtti.
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Müzik dünyasının en popüler sanatçılarından bir tanesi olan Murat Boz'u mutlaka tanıyorsunuzdur. Ünlü şarkıcı kariyerinin yanı sıra özel hayatı ile magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden bir tanesi.
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Ünlü isim şimdilerde konserlerine hız kesmeden devam ediyor biliyorsunuz ki. Hatta ünlü şarkıcı son olarak 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın hayata geçirdiği “Türkiye Kültür Yolu Festivali” kapsamında İzmir'de sahne almıştı.
Cumhuriyetimizin 101. yılında İzmirlilerle buluşan Murat Boz, performansıyla geceye damga vurmasının yanı sıra İzmirlilerle müjdeli bir haber de paylaştı.
Ünlü şarkıcı İstanbul'u bırakıp İzmir'e taşınacağını duyurdu. Murat Boz'un bu haberi İzmirli hayranları tarafından alkışlarla karşılandı.
Gelin bir de Murat Boz'un yeni kararına sosyal medya kullanıcılarının tepkilerine bakalım.
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