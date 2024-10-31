Görüş Bildir
Haberler
Magazin
İstanbul'u Terk Ediyor! 29 Ekim'de İzmir'de Sahne Alan Murat Boz İzmir'e Taşınacağını Açıkladı!

İstanbul'u Terk Ediyor! 29 Ekim'de İzmir'de Sahne Alan Murat Boz İzmir'e Taşınacağını Açıkladı!

Beyza İçgöz
Beyza İçgöz - Magazin Editörü
31.10.2024 - 17:30

Geçtiğimiz günlerde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın hayata geçirdiği “Türkiye Kültür Yolu Festivali” kapsamında İzmir'de sahne aldı. Ünlü şarkıcı konseri sırasında İzmir'e taşınmayı düşündüğünü belirtti.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Müzik dünyasının en popüler sanatçılarından bir tanesi olan Murat Boz'u mutlaka tanıyorsunuzdur. Ünlü şarkıcı kariyerinin yanı sıra özel hayatı ile magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden bir tanesi.

Müzik dünyasının en popüler sanatçılarından bir tanesi olan Murat Boz'u mutlaka tanıyorsunuzdur. Ünlü şarkıcı kariyerinin yanı sıra özel hayatı ile magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden bir tanesi.

Ünlü isim şimdilerde konserlerine hız kesmeden devam ediyor biliyorsunuz ki. Hatta ünlü şarkıcı son olarak 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın hayata geçirdiği “Türkiye Kültür Yolu Festivali” kapsamında İzmir'de sahne almıştı.

Ünlü isim şimdilerde konserlerine hız kesmeden devam ediyor biliyorsunuz ki. Hatta ünlü şarkıcı son olarak 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın hayata geçirdiği “Türkiye Kültür Yolu Festivali” kapsamında İzmir'de sahne almıştı.

Cumhuriyetimizin 101. yılında İzmirlilerle buluşan Murat Boz, performansıyla geceye damga vurmasının yanı sıra İzmirlilerle müjdeli bir haber de paylaştı.

Cumhuriyetimizin 101. yılında İzmirlilerle buluşan Murat Boz, performansıyla geceye damga vurmasının yanı sıra İzmirlilerle müjdeli bir haber de paylaştı.

Ünlü şarkıcı İstanbul'u bırakıp İzmir'e taşınacağını duyurdu. Murat Boz'un bu haberi İzmirli hayranları tarafından alkışlarla karşılandı.

Ünlü şarkıcı İstanbul'u bırakıp İzmir'e taşınacağını duyurdu. Murat Boz'un bu haberi İzmirli hayranları tarafından alkışlarla karşılandı.

Gelin bir de Murat Boz'un yeni kararına sosyal medya kullanıcılarının tepkilerine bakalım.

Gelin bir de Murat Boz'un yeni kararına sosyal medya kullanıcılarının tepkilerine bakalım.
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

Bu içerikler de ilginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın