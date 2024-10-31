Hatice'den Oy Kombiniyle Çok Konuşulan Selena Gomez'e Büyük Taş: "Üzgünüm, Asla Ben Olamayacaksın"
Hatice'den Oy Kombiniyle Çok Konuşulan Selena Gomez'e Büyük Taş: "Üzgünüm, Asla Ben Olamayacaksın"
Seçim dönemi başladığından bu yana Kamala Harris'i desteklediğini söyleyen Selena Gomez'in oy kullanma kombini çok konuşulmuştu. Oy kombinleriyle meşhur Hatice'den Gomez'e güldüren taş geldi!
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5 Kasım'da yapılacak 2024 ABD başkanlık seçimleri yaklaşırken, birçok ünlü isim tarafını açıklamaları ya da sosyal medya paylaşımları ile belli etmişti hatırlarsanız.
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Kamala Harris'i desteklediğini söyleyen Selena Gomez de geçtiğimiz günlerde oy verirken pozunu paylaşmış, ünlü şarkıcının oy verme kombini sosyal medyada çok konuşulmuştu.
Tabii ki Selena Gomez'in oy verme kombinini gören herkesin aklına tek bir isim gelmişti! O kişi oy kullanmaya giderken seçtiği kombinlerle çok konuşulan şarkıcı Hatice'den başkası değildi.
Hatice de bu goygoydan eksik kalmadı ve X hesabından yaptığı paylaşım ile Selena Gomez'e güldüren bir taş attı.
İşte Hatice'nin X paylaşımı 👇🏻
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Tabii ki Hatice'nin paylaşımına X kullanıcılarından yorumlar da gecikmedi. Gelin, kim ne demiş birlikte bakalım.
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