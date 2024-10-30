Sihirli Annem'in Perihan Teyzesi Gül Onat Sağlık Sorunları Nedeniyle Yaşadığı Zor Günleri Anlattı!
Sihirli Annem'in Perihan Teyzesi Gül Onat Sağlık Sorunları Nedeniyle Yaşadığı Zor Günleri Anlattı!
Sihirli Annem'in Perihan teyzesi Gül Onat, sağlık sorunları nedeniyle yaşadığı zor günleri anlattı. Usta oyuncu o günler için 'Ne zaman öleceğim acaba diyordum' dedi.
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Sihirli Annem dizisindeki Perihan teyze karakteri ile hafızalarımıza kazınan usta oyuncu Gül Onat'ı mutlaka tanıyorsunuzdur.
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Birçok başarılı projede yer alan usta sanatçı, geçtiğimiz saatlerde Aramızda Kalmasın programına konuk olarak yaşadığı sağlık sorunları hakkında samimi açıklamalarda bulundu.
O günler için "Allah can düşmanıma vermesin" diyen Onat, setlerden de bu nedenle uzak kaldığını belirterek "Ben çok kendimi dinleyen ve kontrol ettiren bir insandım. Sakın ihmal etmeyin. Doktor pankreasta ciddi bir sorun var dedi." açıklamalarında bulundu.
Yaşadıkları için "Ben de hesapladım 10 gün sonra mı olayım daha mı önce ameliyat olayım. Bayram giriyordu araya. 10 gün sonra ölürsem biraz daha yaşayayım dedim. 45 dakikalık ameliyat sürdü 8 saat. Doktor her dakika başımda." diyen Gül Onat, o zamanlar hep ölümü beklediğini de söyledi.
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