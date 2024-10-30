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Kerem Alışık'la Yaşadığı Aşk Sorulunca Küplere Binen Evrim Alasya'dan "Adap Bilmiyorlar ki" Tepkisi!

Kerem Alışık'la Yaşadığı Aşk Sorulunca Küplere Binen Evrim Alasya'dan "Adap Bilmiyorlar ki" Tepkisi!

Beyza İçgöz
Beyza İçgöz - Magazin Editörü
30.10.2024 - 16:06

Kızılcık Şerbeti'nin Kıvılcım'ı Evrim Alasya geçtiğimiz günlerde muhabirlerin Kerem Alışık'la ilgili soruları karşısında ateş püskürmüştü. Ünlü isimden tepki üzerine tepki geldi.

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Hatırlarsanız geçtiğimiz haftalarda “Aşk Biter Mi?” adlı tiyatro oyununda Kerem Alışık ile birlikte rol alan Evrim Alasya'nın rol arkadaşı Alışık'la aşk yaşadığı öğrenilmişti.

Hatırlarsanız geçtiğimiz haftalarda “Aşk Biter Mi?” adlı tiyatro oyununda Kerem Alışık ile birlikte rol alan Evrim Alasya'nın rol arkadaşı Alışık'la aşk yaşadığı öğrenilmişti.

Detayları burada anlatmıştık 👇🏻

Çiçeği burnunda çiftimiz geçtiğimiz günlerde ise Caddebostan Sahili'nde yürüyüşe çıkmış, ilk kez el ele görüntülenmişti.

Çiçeği burnunda çiftimiz geçtiğimiz günlerde ise Caddebostan Sahili'nde yürüyüşe çıkmış, ilk kez el ele görüntülenmişti.

Geçtiğimiz günlerde Muhabir Online kameralarına görüntülenen Evrim Alasya, kendisine sorulan Kerem Alışık ile ilgili sorular karşısında öfke püskürmüş, ünlü oyuncunun tavrı da çok eleştirilmişti hatırlarsanız.

Geçtiğimiz günlerde Muhabir Online kameralarına görüntülenen Evrim Alasya, kendisine sorulan Kerem Alışık ile ilgili sorular karşısında öfke püskürmüş, ünlü oyuncunun tavrı da çok eleştirilmişti hatırlarsanız.

O anlardan burada bahsetmiştik 👇🏻

Muhabirlere verdiği yanıt yeterli gelmeyen Evrim Alasya bir de X hesabından çıkış yaparak "Bana adapsız gelene sertim evet!" diyerek kendini eleştirenlere yanıt vermişti.

Muhabirlere verdiği yanıt yeterli gelmeyen Evrim Alasya bir de X hesabından çıkış yaparak "Bana adapsız gelene sertim evet!" diyerek kendini eleştirenlere yanıt vermişti.

Ancak Alasya'nın öfkesi bir türlü dinmedi ve X hesabından bir paylaşım daha yapan Alasya bu kez de "Adap nedir bilmiyorlar ki anlasınlar! Onlar da haklı!" paylaşımında bulundu.

Ancak Alasya'nın öfkesi bir türlü dinmedi ve X hesabından bir paylaşım daha yapan Alasya bu kez de "Adap nedir bilmiyorlar ki anlasınlar! Onlar da haklı!" paylaşımında bulundu.
twitter.com

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