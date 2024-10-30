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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı İçin Sahneye Çıkan Ece Seçkin Gündeme Dair Mesajını Kombiniyle Verdi!

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı İçin Sahneye Çıkan Ece Seçkin Gündeme Dair Mesajını Kombiniyle Verdi!

Beyza İçgöz
Beyza İçgöz - Onedio İçerik Editörü
30.10.2024 - 13:24

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için sahneye çıkan Ece Seçkin, Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun ile ilgili 6284 nolu yasaya vurgu yapan bir sahne kıyafeti tercih etti.

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Güzelliği, sesi ve listelerden düşmeyen şarkılarıyla magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Ece Seçkin'i mutlaka tanıyorsunuzdur.

Güzelliği, sesi ve listelerden düşmeyen şarkılarıyla magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Ece Seçkin'i mutlaka tanıyorsunuzdur.

Özellikle sahne şovları ile herkesi kendine hayran bırakan Ece Seçkin, geçtiğimiz haftalarda ülkemizde yaşanan ve kan donduran olaylara verdiği tepkilerle de çok konuşulmuştu hatırlarsanız.

Özellikle sahne şovları ile herkesi kendine hayran bırakan Ece Seçkin, geçtiğimiz haftalarda ülkemizde yaşanan ve kan donduran olaylara verdiği tepkilerle de çok konuşulmuştu hatırlarsanız.

Kadın hakları mücadelesini hiç bırakmayan Seçkin, dün Esenyurt Belediyesi tarafından düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı konserinde 6284 nolu Kadına Karşı Şiddetin önlenmesine dair yasaya sahne kombiniyle vurgu yaptı.

Kadın hakları mücadelesini hiç bırakmayan Seçkin, dün Esenyurt Belediyesi tarafından düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı konserinde 6284 nolu Kadına Karşı Şiddetin önlenmesine dair yasaya sahne kombiniyle vurgu yaptı.

Sahneye 6284 yazan bir kıyafet ile çıkan Ece Seçkin, "Haksızlığın karşısında susan dilsiz şeytandır. Kadın olmanın zor kadın ölmenin kolay olduğu bir yerde yaşamak istemiyorum" açıklamalarında bulundu.

Sahneye 6284 yazan bir kıyafet ile çıkan Ece Seçkin, "Haksızlığın karşısında susan dilsiz şeytandır. Kadın olmanın zor kadın ölmenin kolay olduğu bir yerde yaşamak istemiyorum" açıklamalarında bulundu.

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