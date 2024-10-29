Didem Soydan, Son Pozuna Gelen "Artık Çocuk Yap" Yorumuna Yine Kitabın Ortasından Yanıt Verdi!
Didem Soydan, Son Pozuna Gelen "Artık Çocuk Yap" Yorumuna Yine Kitabın Ortasından Yanıt Verdi!
Didem Soydan, bir sosyal medya kullanıcısının son pozuna yaptığı 'Artık çocuk yap' yorumuna yanıtsız kalamadı!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Hem yıllara meydan okuyan güzelliği hem paylaşımları hem de açıklamaları ile magazin dünyasının en sevilen isimlerinden biri olan ünlü model Didem Soydan'ı mutlaka tanıyorsunuzdur.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Cesur pozlar vermeyi ve açıklamalarda bulunmayı çok seven Soydan, takipçilerinin yaptığı yorumları da yakından takip ediyor hatta bazen cevap vermeden geçemiyor biliyorsunuz ki.
Sivri dilli ünlü model kimi zaman takipçilerine ders verirken 👇🏻
Kimi zaman da yanıtlarıyla kahkahaya boğuyor 👇🏻
İşte bugün de o günlerden bir tanesi! Geçtiğimiz saatlerde Instagram hesabından bir fotoğraf serisi paylaşan Didem Soydan, takipçisinin "Artık çocuk yap" yorumu karşısında sessiz kalamadı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Soydan'ın bu seferki yanıtı kısa ve öz oldu! İşte Didem Soydan'ın takipçisine cevabı 👇🏻
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın