29 Ekim Konserinde Alacağı Ücretle Çok Konuşulan Hadise ve Şevval Sam'a Bir Tepki de Ziynet Sali'den Geldi!
29 Ekim Konserinde Alacağı Ücretle Çok Konuşulan Hadise ve Şevval Sam'a Bir Tepki de Ziynet Sali'den Geldi!
Şevval Sam ve Hadise'nin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında sahne alacakları konserin yüksek miktarlı ücreti tepki çekmişti. Ünlü isimlere tepki gösteren bir isim de Ziynet Sali oldu!
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Hatırlarsanız geçtiğimiz haftalarda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında İzmir'de sahne alacağı ve Konak Belediyesi'yle anlaştığı söylenen Şevval Sam'ın bu konserden 5 milyon TL alacağı ortaya çıkmıştı.
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Daha sonra ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Hadise'ye 29 Ekim'de konser vermesi için 6 milyon TL ödeme yapacağı ileri sürülmüştü.
Ünlü isimlerin alacakları ücret sosyal medyada gündem olurken Hem Şevval Sam hem Hadise büyük tepki çekmiş, Berna Laçin de ünlü isimlere tepki gösterenlerden biri olmuştu.
Geçtiğimiz günlerde Kıbrıs'ta sahne alan Ziynet Sali de Hadise ve Şevval Sam'a tepki gösteren isimlerden biri oldu.
"Bir tane Cumhuriyet Bayramı var" diyen ünlü şarkıcı o günü ticarethaneye çevirmemek gerektiğini düşündüğünü belirterek "Böyle bir günde para konuşuluyor. Sanatçıların kaşeleri konuşuluyor, maneviyatlar sorgulanıyor. Bizim sektör karman çorman. Beni de düşündürdü." açıklamalarında bulundu.
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