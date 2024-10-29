Mutluluğu Yüzünden Okundu: İrem Helvacıoğlu'nun Eşi Ural Kaspar'ın Düğündeki Donuk Surat İfadesi Tepki Çekti!

Geçtiğimiz saatlerde birbirlerine 'sonsuza dek evet' diyen İrem Helvacıoğlu ve Ural Kaspar'ın düğün töreninden yeni görüntüler geldi! Helvacıoğlu'nun gülen yüzü ve heyecanının yanı sıra soruları donuk surat ifadesi ile yanıtlayan Kaspar'ın tavrı ise tepki topladı!