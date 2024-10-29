Mutluluğu Yüzünden Okundu: İrem Helvacıoğlu'nun Eşi Ural Kaspar'ın Düğündeki Donuk Surat İfadesi Tepki Çekti!
Mutluluğu Yüzünden Okundu: İrem Helvacıoğlu'nun Eşi Ural Kaspar'ın Düğündeki Donuk Surat İfadesi Tepki Çekti!
Geçtiğimiz saatlerde birbirlerine 'sonsuza dek evet' diyen İrem Helvacıoğlu ve Ural Kaspar'ın düğün töreninden yeni görüntüler geldi! Helvacıoğlu'nun gülen yüzü ve heyecanının yanı sıra soruları donuk surat ifadesi ile yanıtlayan Kaspar'ın tavrı ise tepki topladı!
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Bir süredir bir dargın bir barışık ilişkileri ile magazin gündeminin en çok konuşulan çiftlerinden biri olan İrem Helvacıoğlu ve Ural Kaspar, dün birbirlerine "Sonsuza dek evet" dediler!
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Nikah masasına düğün töreninden bir ay önce oturan çift, sade ama oldukça marjinal bir düğüne imza atarak çok da eleştirildiler!
Ancak tek eleştirilen ünlü çiftin düğün kombini olmadı! İrem Helvacıoğlu'nun güler yüzü ve tatlı heyecanının yanı sıra her karede donuk bir surat ifadesi ile duran Ural Kaspar'ın tavırları dikkatlerden kaçmadı.
Ural Kaspar'ın muhabirlerin sorusuna "Heyecanlı değilim" cevabını vermesi de sosyal medya kullanıcılarının sabrını taşıran son damla oldu ve Kaspar'ın tavrı tepki çekmekten kurtulamadı.
Gelin sosyal medya kullanıcılarının tepkilerine birlikte bakalım 👇🏻
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